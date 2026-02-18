Mi cuenta

Ribeira 

Ribeira adjudica por 48.000 euros los trabajos para restaurar el lavadero de A Penisqueira

El gobierno local destinará 48.198,54 euros para mejorar el estado deteriorado del espacio

Fátima Pérez
18/02/2026 07:40
El lavadero de A Penisqueira en Aguiño
El lavadero de A Penisqueira en Aguiño
Cedida
El Concello de Ribeira anuncia la adjudicación para llevar a cabo el proyecto de restauración y puesta en valor del lavadero de A Penisqueira, en la parroquia de Aguiño.

En concreto, el gobierno local destinará 48.198,54 euros para poner fin al estado deteriorado en el que se encuentra el lavadero, por el paso del tiempo y los daños del mar y la climatología. Para ello, se procederá al desbroce de la vegetación y a la limpieza del entorno, a la renovación del conjunto de canalizaciones que suministran el agua, así como a la reparación de los muros de mampostería de granito.

También se llevará a cabo la formación del fondo del lavadero y del estanque y la rehabilitación manual de las piezas del lavadero deterioradas y disgregadas por la erosión.

Finalmente, el Concello proyecta la ejecución de una zona de mirador mediante la instalación de un pequeño banco de piedra. La zona será accesible desde el camino público colindante y se habilitará además un sendero hacia el lavadero.

Estas actuaciones permitirán poner en valor un lavadero con una situación geográfica excepcional, que lo convierte en un lugar con vistas privilegiadas sobre la ría de Arousa y el Atlántico. 

