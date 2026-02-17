La ANPA Santa Uxía insiste y envía de nuevo solicitudes de mejoras en el centro a Educación

El CEIP O Grupo de Ribeira D.A.

La ANPA Santa Uxía del CEIP O Grupo en Ribeira envía nuevas solicitudes de mejora a la Jefatura Territorial de Educación para exigir más personal y obras necesarias como la renovación integral de la cubierta del edificio infantil, la renovación del pabellón deportivo, o el patio exterior, entre otras.

El presidente de la ANPA, Unai González Suárez, insiste en que no han recibido por el momento una respuesta y que por lo tanto “ao igual que o ano pasado, estamos estudando a posibilidade de volver recabar o amparo da Valedora do Pobo, que xa o ano pasado requiriu en catro ocasións que contestasen aos nosos escritos sin éxito”.

La ANPA celebrará además una asamblea con los 130 socias y socios que representan a las familias y a los 340 alumnos del colegio el próximo viernes 6 de marzo, a las 16:30 horas en primera y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el Aula de Aprendizaxe del edificio de la vieja comisaría.

A la asamblea se llevarán temas como el proyecto anual para este 2026 así como subvenciones y servicios, pero también se valorará el estado actual en recursos humanos y en obras del centro y se convocarán elecciones para el periodo que abarca del 2026 al 2028.