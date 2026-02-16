Ribeira se reúne con Medio Ambiente para estudiar las mejoras urgentes de la EDAR

María Sampedro y Ángeles Vázquez valoran el estado de la EDAR de Ribeira Cedida

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, se reunieron para evaluar las actuaciones a realizar para la mejora del funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la localidad.

La regidora explicó a la conselleira que una de las acciones prioritarias sería la sustitución de la arqueta de rotura AR3, que actualmente presenta problemas de corrosión por las infiltraciones de agua de mar. En concreto, esta arqueta es la previa a la entrada de la EDAR.

Para buscar una solución a esta situación, técnicos de Augas de Galicia se reunirán con personal municipal para analizar diferentes opciones y determinar cuál sería la más adecuada, así como el procedimiento para llevarlo a cabo.

Red en Cudieiros

Además, en la reunión también abordaron el proyecto municipal para ampliar la red de abastecimiento en el lugar de Cudieiros, en la parroquia de San Pedro de Palmeira. En este caso, la conselleira indicó que personal de Augas evaluará la viabilidad del proyecto para establecer posibles vías de colaboración y financiación.

Aunque estos servicios de saneamiento, abastecimiento y depuración son responsabilidad y competencia municipal, la Xunta lleva años prestando apoyo técnico y financiero a los Concellos para abordar actuaciones necesarias, como es el caso de la de Ribeira.

De hecho, el presupuesto de Augas de Galicia para 2026 sube un 5,5%, hasta los 151,7 millones de euros, para seguir optimizando el saneamiento y el abastecimiento con la mejora y creación de infraestructuras, la formación de técnicos, y la ejecución de políticas de prevención.