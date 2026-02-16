Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira 

La campaña de San Valentín acaba en Ribeira con un 28% más de compras que el año anterior

En total se registraron 3.053 tickets de compra demostrando la buena acogida de la campaña

Fátima Pérez
16/02/2026 18:40
Imagen parcial del cartel de la campaña comercial de San Valentín del Asociación de Empresarios de Ribeira
Imagen parcial del cartel de la campaña comercial de San Valentín del Asociación de Empresarios de Ribeira
La Asociación de Empresarios de Ribeira valora positivamente la campaña de San Valentín después de registrar un total de 3.053 tickets de compra, lo que supone un incremento del 28% con respecto al año anterior.

Tras celebrar ayer el sorteo de la campaña desde la entidad aseguraron que el balance  fue “moi positivo en termos de participación” y de impacto en el comercio local. “Estes datos confirman a boa acollida da campaña entre a clientela e o crecente compromiso co comercio e a hostalería de proximidade”, apuntan.

En esta ocasión se sortearon dos cenas, que se podrán disfrutar en cualquiera de los establecimientos asociados del sector de la restauración. Las compras premiadas se realizaron en la Zapatería Chaira y en Floristerrae, a los que ya se les trasladó también el reconocimiento por su participación.

“Dende a asociación queremos expresar un agradecemento especial a todos os clientes que escolleron consumir en Ribeira. O seu apoio é fundamental para fortalecer o tecido comercial e hostaleiro do municipio e continuar impulsando iniciativas que dinamicen a nosa vila”, apunta.

Esta actividad contó además con el apoyo de la Xunta de Galicia.

