La Policía Nacional detiene nuevamente a un sospechoso por la oleada de robos en coches guardados en garajes de Ribeira

Imagen del cristal de una de la ventanilla de un coche que el ladrón rompió cuando estaba guardado en el garaje comunitario de un edificio de viviendas en el lugar ribeirense de Fafián Chechu Río

La madrugada de ayer resultó tranquila en Ribeira en lo que a robos en coches se refiere. Ello fue fruto de que efectivos de comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron esa pasada noche a un conocido delincuente, cuya identidad responde a las iniciales R.R.L., como principal sospechoso de la oleada de robos que se vienen registrando en las últimas semanas en vehículos, que principalmente estaban guardados en garajes comunitarios de edificios del casco urbano de la capital barbanzana, aunque también hubo varios casos en coche aparcados en la vía pública.

Al parecer, en el arresto de ese individuo resultaron determinantes las imágenes de las cámaras de vigilancia de uno de los edificios en cuyo garaje entró a robar, concretamente del lugar de Fafián, cuyo portalón de entrada y salida de vehículos se ubica en la Rúa Novoa Santos, y que lo grabaron saliendo de dicho inmueble tras perpetrar robos con fuerza en cinco coches, un hecho del que ya dio cuenta de este periódico, al igual que el hecho de que fue grabado por las cámaras cuando huyó por el portal del edificio tras activarse la alarma de uno de los automóviles en los que rompió el cristal de alguna ventanilla para robar.

Además, el propietario de ese coche escuchó sonar la alarma de su coche y se despertó y, a continuación, salió a mirar por una ventana y pudo ver como escapaban dos individuos, a uno de los cuales vio e identificó claramente como el ladrón del que está distribuyendo su fotografía por varias vías y que era R.R.L.

Traslado a los calabozos

Tras ser identificado en las imágenes obtenidas y también por parte de un testigo, se inició la búsqueda de R.R.L., al que se los policías nacionales detuvieron y, seguidamente, lo llevaron a los calabozos de la comisaría, donde permanece mientras los investigadores de las unidades judicial y científica completan las diligencias, que posteriormente serán remitidas a la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira, a la vez que pondrá al arrestado a disposición de dicha autoridad judicial.

Según ha trascendido, la Policía Nacional sospecha que ese individuo es el presunto autor de otros robos de similares características que se han registrado en la ciudad en las últimas semanas. De hecho, ya lo detuvo a finales de enero pasado junto a una mujer, M.R.C., y a ambos les atribuyó la supuesta comisión de un total de 16 robos con fuerza en vehículos guardados en garajes comunitarios, en los que rompieron cristales de ventanillas para poder abrir alguna de sus puertas y sustraer objetos de diferente valor, como balizas de emergencia V-16, tablets, gafas de sol y otros efectos.

Libres, pero investigados

En aquella ocasión, la titular de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira, que se encontraba en funciones de guardia, decretó la puesta en libertad de ambos -mantuvieron su condición de investigados- después de que la Fiscalía no solicitó sus ingresos en prisión, ni medidas cautelares. Tras la nueva detención R.R.L., en la ciudad se ha generado gran expectación sobre lo que se acuerda en esta ocasión, que esperan que suponga su privación de libertad por razones como la gran alarma social que está generando con su actividad delictiva y el riesgo de reiteración en la comisión de robos de esa misma naturaleza.

Cabe recordar que pocas horas después de quedar en libertad tras su anterior arresto, se registraron robos en un garaje de la Rúa Otero Pedrayo y, posteriormente, en otro de la Rúa Agustín Fernandez Oujo, y en varios aparcados en la vía pública, en la Rúa da Habana. En jornadas posteriores hubo nuevos robos similares, nuevamente en un garaje de Rúa Agustín Fernánez Oujo, así como en el barrio de Cubeliños, en el ya referido del edificio de Fafián, en otro de la Rúa Alcalde Fernánez Bermúdez y en la Rúa Cristóbal Colón, entre otros.