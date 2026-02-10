Roban en varios vehículos en el término municipal de Ribeira

Imagen de uno de los vehículos afectados en Cristóbal Colón Chechu Río

El ayuntamiento de Ribeira amaneció este lunes con robos en varios coches en distintos puntos del término municipal. Concretamente, según compartieron fuentes vecinales, los afectados han sido los propietarios de tres coches guardados en un garaje comunitario de un edificio de la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, y otros dos aparcados en la Rúa Cristóbal Colón.

Casi todos los vehículos aparecieron con cristales rotos y el interior desordenado, exceptuando uno del garaje comunitario en el que accedieron forzando las puertas y, según afirman, se llevaron artículos de poco valor. Entre los demás objetos robados, por el momento se han identificado una baliza V-16 y una mochila.