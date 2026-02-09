Ribeira trabaja en el saneamiento y abastecimiento de dos calles en Aguiño

En la rúa Rabuda se está ampliando también la red de saneamiento Cedida

El Concello de Ribeira continúa con la mejora de los servicios básicos a lo largo de todo el territorio municipal, dando así respuesta a incidentes en algunas calles que causan molestias en el día a día de la comunidad vecinal. En esta ocasión se están acondicionando la rúa Manuel Murguía y la rúa Rabuda, dos calles de la parroquia de Aguiño.

En ambos viales se están ejecutando trabajos de saneamiento y abastecimiento, con fondos propios de las arcas municipales “xa que as inversións nesta materia son continuas, tratando de mellorar as redes máis alá do que adicamos no POS ou noutras subvencións solicitadas”, tal y como apuntó la alcaldesa, María Sampedro.

En la rúa Manuel Murguía se están renovando tuberías para el óptimo funcionamiento de la red de abastecimiento de agua potable con una inversión que asciende a los 13.600 euros.

Por otro lado, se está ampliando también la red de saneamiento en la rúa Rabuda, con una inversión en este caso de cerca de 7.000 euros. El objetivo aquí es resolver las frecuentes inundaciones que denunciaban los vecinos de la zona.