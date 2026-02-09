Queda en libertad el individuo sorprendido cuando salía de robar en una casa de Corrubedo

La Policía Nacional puso al ladrón detenido a disposición de la autoridad judicial Chechu Río

La jueza sustituta de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó la puesta en libertad para el individuo de 40 años y vecino de Corrubedo al que agentes de la Policía Nacional de Ribeira detuvieron en la noche del viernes al sábado por robo con fuerza en una vivienda de la Rúa do Prado, en el casco urbano de dicha parroquia ribeirense, pero mantiene su condición de investigado por ese delito. Además, ha trascendido que la togada le impuso alguna medida cautelar de comparecencias quincenales en la sede judicial, junto con la advertencia, que posiblemente debería pesarle más, de que no le temblará el pulso para mandarle a prisión si vuelve a ser detenido por ese tipo de hechos.

Los efectivos de la comisaría lo descubrieron in fraganti cuando salía de una casa con su botín, en el que se incluían botellas de bebidas alcohólica y otros efectos que llevaba en una bolsa. Lo pudieron arrestar gracias a la colaboración ciudadana, ya que una persona que lo vio entrar en ese inmueble alertó al Cuerpo Nacional de Policía de ello. Ese caco accedió al interior de la casa tras levantar la persiana y romper un cristal de la ventana, para meter su mano y poder abrirla desde dentro y colarse dentro para robar. Se trata del mismo modus operandi que el que se viene usando en los robos de las últimas semanas y que ya supuso una anterior detención. Los policías lo trasladaron a sus calabozos para, tras completar las diligencias, fue puesto a disposición de la referida autoridad judicial, que lo dejó en libertad.

Arresto previo

Se trata de un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, que hasta hace un tiempo protagonizaba diferentes altercados, en ocasiones con violencia, pero más recientemente está perpetrando delitos contra el patrimonio. De hecho, por ello ya fue arrestado hace semanas y, tras ponerlo a disposición judicial, se decretó su ingreso en la unidad de Psiquiatría del Hospital de Conxo, donde le dieron el alta en dos de semanas, con la necesaria prescripción de medicación. Igualmente, debido a una causa anterior también está cumpliendo un arresto domiciliario.