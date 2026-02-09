Las cámaras de un edificio de viviendas del lugar de Fafián, en Ribeira, graban a un conocido delincuente tras robar en cinco coches de su garaje

Los cacos volvieron a romper cristales de ventanillas de coches guardados en un garaje de un edificio del lugar de Fafián para poder robar Chechu Río

Los robos en vehículos, principalmente guardados en garajes comunitarios de edificios de vivienda del casco urbano de Ribeira no cesan. Después de que haya trascendido que durante la semana se habían sumado a la larga lista de afectados varios coches que había en garajes del barrio residencial de Cubeliños y de la Rúa Agustín Fernández Oujo, en la madrugada de ayer fue otra media decena de coches los perjudicados por esa situación, en la que los ladrones rompieron primero alguna ventanilla para poder abrir una puerta y luego sustraen de su interior lo que consideran de valor. Ocurrió en un garaje comunitario de un edificio del lugar de Fafián, y cuyo portalón de acceso y salida de vehículos se sitúa en la Rúa Novoa Santos.

Se ha sabido que esos hechos delictivos se registraron en torno a las cuatro y media de la madrugada del domingo, pues el propietario de uno de los cinco automóviles que resultaron afectados escuchó sonar la alarma de su coche y se despertó. A continuación, ese residente salió a la ventana y pudo ver como escapaban dos individuos, a uno de los cuales vio e identificó claramente como el ladrón del que está distribuyendo su fotografía por varias vías, y al que hace una semana y media la Policía Nacional detuvo, junto a una mujer, como investigados por la presunta comisión de 16 robos de similares características, y que quedaron en libertad después de que la Fiscalía no solicitó el ingreso en prisión para ninguno de ellos.

Acceso por el portalón

Varios de los propietarios afectados por daños y robos en sus coches, que ya presentaron denuncia en la comisaría, indicaron que esos ladrones accedieron al garaje a través del portalón, y que se dirigieron al sótano -2, donde actuaron, rompiendo los cristales de ventanillas con un extintor del propio inmueble y, al parecer, con un palo de golf. Y añadieron que para escapar, tras saltar la referida alarma de uno de los vehículos, subieron por las escaleras interiores del edificio hasta llegar al portal, un recorrido en el que fueron grabados por sus cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya están en poder de los investigadores, lo que se suma a la declaración del vecino que identificó a uno de los cacos cuando huía.