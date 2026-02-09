Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El humorista, actor y guionista JJ Vaquero recalará en Ribeira el día 22 con su monólogo más personal

Las entradas están a la venta a 27,50 euros, pudiendo adquirirse vía online, a través de www.ataquilla.com, y de forma presencial, en la Oficina de Atención Cidadá del consistorio y en horario matinal

Chechu López
09/02/2026 06:30
El humorista, actos y guionista JJ Vaquero ofrecerá el 22 de febrero su monólogo en formato 'stand-up comedy'
El humorista, actos y guionista JJ Vaquero ofrecerá el 22 de febrero su monólogo en formato 'stand-up comedy'
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El humorista, actor y guionista pucelano JJ Vaquero recalará el domingo 22 de febrero, a partir de las cinco y media de la tarde, en Ribeira. Será para presentar en el auditorio municipal su monólogo ‘Vaquero’, un espectáculo dentro del formato ‘stand-up comedy’, en el que el artista es considerado un referente con su estilo rudo, directo y cotidiano. El cómico ofrecerá su particular visión de la vida cotidiana con un estilo directo y sin filtros, para convertir en humor sus experiencias diarias: situaciones aparentemente triviales con un tono ácido y próximo que tratará de conectar con el público. 

Este show llega a Ribeira de la mano de la productora local Aquelarre, y las entradas están a la venta al precio de 27,50 euros, pudiendo adquirirse vía online, a través de la plataforma web www.ataquilla.com, y de forma presencial, en la Oficina de Atención Cidadá de la casa consistorial ribeirense en horario matinal. A última hora de ayer aún quedaban a la venta 112 entradas, en su gran mayoría situadas en la parte alta del patio de butacas, mientras que en la zona más próxima al escenario quedaban once en diferentes ubicaciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cofradías, mariscadoras y PDRA comparecieron en Carril

El sector del mar de Arousa advierte que este año "pinta mal" y reclama medidas a la Xunta
Olalla Bouza
Xoel Otero con sus entrenadores

Xoel Otero se proclama subcampeón de España Sub 23
María Caldas
Galiciencia

O alumnado de Primaria pode participar no concurso para deseñar a camiseta oficial de Galiciencia 2026
Redacción
La Policía Nacional puso al ladrón detenido a disposición de la autoridad judicial

Queda en libertad el individuo sorprendido cuando salía de robar en una casa de Corrubedo
Chechu López