El humorista, actor y guionista JJ Vaquero recalará en Ribeira el día 22 con su monólogo más personal

El humorista, actos y guionista JJ Vaquero ofrecerá el 22 de febrero su monólogo en formato 'stand-up comedy'

El humorista, actor y guionista pucelano JJ Vaquero recalará el domingo 22 de febrero, a partir de las cinco y media de la tarde, en Ribeira. Será para presentar en el auditorio municipal su monólogo ‘Vaquero’, un espectáculo dentro del formato ‘stand-up comedy’, en el que el artista es considerado un referente con su estilo rudo, directo y cotidiano. El cómico ofrecerá su particular visión de la vida cotidiana con un estilo directo y sin filtros, para convertir en humor sus experiencias diarias: situaciones aparentemente triviales con un tono ácido y próximo que tratará de conectar con el público.

Este show llega a Ribeira de la mano de la productora local Aquelarre, y las entradas están a la venta al precio de 27,50 euros, pudiendo adquirirse vía online, a través de la plataforma web www.ataquilla.com, y de forma presencial, en la Oficina de Atención Cidadá de la casa consistorial ribeirense en horario matinal. A última hora de ayer aún quedaban a la venta 112 entradas, en su gran mayoría situadas en la parte alta del patio de butacas, mientras que en la zona más próxima al escenario quedaban once en diferentes ubicaciones.