El BNG cifra en 545.000 euros la inversión realizada en Oleiros durante su etapa en el tripartito

Los vecinos le trasladaron "demandas prioritarias", como implantación de medidas de calmado de tráfico, mejora de iluminación pública y que se amplíen las redes de saneamiento y de agua potable

Chechu López
09/02/2026 05:30
Representantes del BNG ribeirense mantuvieron una reunión con habitantes de la parroquia de Oleiros en su centro sociocultural
Representantes del BNG ribeirense mantuvieron una reunión con habitantes de la parroquia de Oleiros en su centro sociocultural
El portavoz municipal del BNG de Ribeira, Luis Pérez, junto a las concejalas Cruz Rivadulla, Antía Alberte y Genoveva Betanzos y el responsable local, Rafael Pazos, se reunió con habitantes de Oleiros para conocer sus propuestas, prioridades y demandas. Así, le trasladaron "demandas prioritarias", como la implantación de medidas de calmado de tráfico, la mejora de la iluminación pública en diferentes puntos de la parroquia y la necesidad de continuar con la ampliación de las redes de saneamiento y de agua potable para responder a las necesidades actuales y futuras.

Aprovechó para hacer un recorrido por las principales inversiones que, con 545.000 euros, impulsó en su etapa de tripartito, y destacó el saneamiento y mejoras en seguridad viaria y accesibilidad en A Gándara, con 100.000 euros; pavimentación de la carretera de Os Muiños (81.000), o las actuaciones en el campo de fútbol de A Trinidade (165.000), que incluyeron la renovación de las luces por sistema led y la creación de nuevos vestuarios, y otras. Y repasó actuaciones con proyecto y presupuestaria ya asignado, como pavimentación de un ramal en Os Muiños y saneamiento en Xenxides, por 54.000 euros cada una, y dotación de alcantarillado y asfalto en Os Muiños (89.000).

Dotar ás nosas parroquias de servizos públicos de calidade é unha necesidade para garantir que o rural non quede atrás; estes investimentos son o resultado de escoitar á veciñanza e priorizar as súa demandas, algo que non pasaba antes”, dijo Pérez Barral, quien puso en contexto esas inversiones al recordar que "o BNG foi quen de mobilizar 5,5 millóns de euros para ampliar servizos básicos e espazos públicos nas parroquias e deixando consignados outros 1,5 millóns para actuacións que se van desenvolver neste ano 2026". "Consignamos nas parroquias cifras históricas chegando a un total de 7 millóns de euros", refirió por último el líder nacionalista ribeirense.

