Ribeira albergó la presentación de la campaña de Manos Unidas de la Vicaría de Santiago para "declarar á guerra á fame"

El acto de presentación en Ribeira de la campaña de Manos Unidas contra el Hambre concluyó con un arroz solidario

La Vicaría de Santiago de Compostela eligió Ribeira para presentar su campaña 67 de Manos Unidas bajo el lema 'Declara a guerra á fame'. El acto contó con la participación del arzobispo compostelano, Francisco José Prieto, así como el consiliario José Manuel Iglesias, y la delegada de Manos Unidas en la capital de Galicia. Tras dar a conocer las líneas maestras de esta propuesta, el arzobispo ofició una eucaristía en la iglesia parroquial de Santa Uxía, para luego dar paso a la lectura de un manifiesto, en el que se se denunciaron "injusticias" y se dieron a conocer propuestas sobre cómo ayudar a luchar contra el hambre: "En Manos Unidas sabemos que la apuesta decidida por la justicia, el bien común y los derechos humanos es la estrategia más poderosa para construir y reconstruir una paz duradera en nuestras sociedades. A su vez, sabemos que esa paz es el mejor acelerador del desarrollo. Pues, las sociedades más pacíficas son también más prósperas".

Entre esas propuestas planteadas en Ribeira se contempla impulsar una 'Educación para la Paz' basada en los valores fundamentales de la fraternidad, la convivencia, la igualdad y la justicia social. En el manifiesto se recordó que, como dice la Unesco, "puesto que las guerras nacen en la mente de los seres humanos, es en la mente de los seres humanos donde deben erigirse los baluartes de la paz”. "Seguir inspirándonos en la 'Economía de Francisco', cuyo primer principio nos habla de 'una economía de paz y no de guerra'. Una economía que sea un verdadero instrumento de paz, capaz de responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo: la exclusión social, la profundización de las desigualdades económicas, la vulneración de derechos humanos o el incremento del hambre y la pobreza". Y, por último, propuso mantener un compromiso activo por la paz, "entendida no como un mero ideal de nuestra humanidad, sino como una invitación a la acción. Pues todos, hombres y mujeres, podemos cerrar divisiones, practicar el respeto, apoyar a los defensores de los derechos humanos o ejercer presiones sobre los gobiernos a favor de la paz".

Arma silenciosa

Como 'Campaña contra el Hambre', Manos Unidas subrayó que no puede dejar de recordar que, de por sí, "el hambre es un arma silenciosa, más letal que las armas de guerra, y que también se utiliza de forma estratégica en los propios conflictos armados. Acabar con este 'fracaso colectivo' construyendo comunidades justas, prósperas y dignas está en nuestras manos". Y se recordó que, como dijo Mary Salas, la primera presidenta de Manos Unidas: "El día en que los hombres decidan que no haya más hambre sobre la capa de la tierra, no la habrá. Supone una toma de conciencia semejante a la de la abolición de la esclavitud. Será un mundo nuevo". Y añadió las palabras pronunciadas por el Papa León XIV ante la FAO: “Si se derrota el hambre, la paz será el terreno fértil del bien común”.

Manos Unidas denunció que "en un contexto global de desarrollo económico-tecnológico sin precedentes y de sobrado reconocimiento institucional de los derechos humanos, se están dando importantes retrocesos en materia de paz. Hay 59 conflictos armados -la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial-, con 78 países involucrados, destacando los conflictos olvidados de África, Asia y América Latina". Y añadió que "somos cada vez más incapaces de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas" y que los datos "son realmente impactantes: Un total de 455 de los 1.100 millones de pobres de nuestro mundo viven en países en guerra o en situación de fragilidad y, al menos, cuatro de cada diez conflictos internos registrados en los últimos 60 años han tenido relación con la injusta explotación de los recursos naturales, según la ONU". Y subrayó que, aunque los conflictos multiplican por cuatro los asesinatos de mujeres y niñas y aumentan en un 87% la violencia sexual contra ellas, su participación en los procesos de paz es prácticamente insignificante: "sólo una de cada diez negociaciones en 2024 contó con su presencia".

Arroz solidario

A la conclusión de la lectura del manifiesto, se sirvió un arroz solidario, que contó con la asistencia de algo más de un centenar de personas, y cuya finalidad era concienciar a "non ser indiferentes e poñernos na pel desa xente que sofre as consecuencias da riqueza mal repartida". Fue una invitación a la gente para implicarse, a tomar conciencia a dejarse tocar por la realidad del hambre que padecen millones de personas. Y se indicó que el donativo de 10 euros es importante, pero que aún lo es más el gesto de la gente, su sensibilidad y compromiso solidario, "porque cambiar o mundo comeza por mudar a nosa mirada". Desde Manos Unidas Ribeira, cuya delegada es Tinuca Millares, se recordó que son una ONG que nace de la acción católica con la finalidad de ayudar a los países pobres y subdesarrollados, sobre todo, creando infraestructuras como hospitales y escuelas y otras en esa misma línea, pero que también se hace presente en las catástrofes con su ayuda.