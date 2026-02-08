Polo Correo do Vento atrae con su espectáculo sobre la vida y obra de Siro a medio centenar de niños y padres al centro Lustres Rivas

Polo Correo do Vento ofreció en la sala de exposiciones del centro cultural Lustres Rivas su espectáculo ‘Pintando o humor con Siro’ Chechu Río

Medio centenar de personas, entre niños de más de tres años y sus familiares, asistieron ayer al mediodía, en la sala de exposiciones del centro Lustres Rivas, de Ribeira, a una nueva sesión del ciclo ‘Sábados de conto’, coincidiendo con la celebración del Día de la Ilustración. En esta ocasión corrió a cargo de Polo Correo do Vento, que presentó su espectáculo ‘Pintando o humor con Siro’, de narración oral con música en directo y la interpretación de diversas canciones.

Paralelamente al cuento sobre la vida y obra del propio Siro con una actividad de dibujo en homenaje al personaje sobre el que versó la actividad. También se desarrolló un taller de dibujo para el disfrute de los chiquillos asistentes. Al acabar, tuvieron la oportunidad de pasarse por la biblioteca municipal para coger los libros que despertaron su interés.