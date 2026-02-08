Mi cuenta

Ribeira

Olveira organiza para el 14 de febrero un 'Entroido Solidario' con recogida de alimentos para donar a Cáritas

Chechu López
08/02/2026 05:30
Imagen parcial del cartel del evento 'Entroido Solidario' que se celebrará el 14 de febrero en el polideportivo de Sirves, en Olveira
Imagen parcial del cartel del evento 'Entroido Solidario' que se celebrará el 14 de febrero en el polideportivo de Sirves, en Olveira
La comisión de fiestas y la comunidad de montes de la parroquia ribeirense de Olveira, con la colaboración del Ayuntamiento de Ribeira, organizan el evento ‘Carnaval Solidario’ para el próximo sábado, día 14 de febrero, a partir de las seis de la tarde, en el polideportivo de Sirves. Será una fiesta en la que habrá hinchables de Yumi Yai Park y la actuación de DJ Tatami. La entrada será gratuita, pero se ruega la aportación de alimentos no perecederos, como pasta, arroz y otros, para donar a Cáritas.

