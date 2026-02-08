Olveira organiza para el 14 de febrero un 'Entroido Solidario' con recogida de alimentos para donar a Cáritas

Imagen parcial del cartel del evento 'Entroido Solidario' que se celebrará el 14 de febrero en el polideportivo de Sirves, en Olveira

La comisión de fiestas y la comunidad de montes de la parroquia ribeirense de Olveira, con la colaboración del Ayuntamiento de Ribeira, organizan el evento ‘Carnaval Solidario’ para el próximo sábado, día 14 de febrero, a partir de las seis de la tarde, en el polideportivo de Sirves. Será una fiesta en la que habrá hinchables de Yumi Yai Park y la actuación de DJ Tatami. La entrada será gratuita, pero se ruega la aportación de alimentos no perecederos, como pasta, arroz y otros, para donar a Cáritas.