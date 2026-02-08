La Policía Local detiene a un hombre de 40 años por amenazas con arma blanca a clientela de un bar del Malecón en Ribeira

La Policía Local de Ribeira acudió en un coche pàtrulla, en una imagen de archivo, hasta el establecimiento hostelero donde se registró el altercado Chechu Río

La Policía Local ribeirense detuvo e torno a las diez y media de la mañana de ayer a un hombre de 40 años al que le atribuye un delito de amenazas con arma blanca. Minutos antes, los agentes municipales se encontraban patrullando por el mercadillo ambulante de los sábados, a la altura del edificio del Distrito Marítimo, cuando se les acercó un conductor para comunicarles que acababa de ver a un individuo con un cuchillo detrás de otro varón en la terraza de un local hostelero del entorno de la oficina de Correos del Malecón.

Esos policías locales se dirigieron de inmediato al lugar y se encontraron con el sospechoso, que portaba un arma blanca y, al ver a los agentes, la arrojó al suelo. Según parece, previamente, ese individuo le estaba reclamando a la propietaria de ese establecimiento hostelero el dinero del cambio por el abono de una consumición y que rondaba los dos euros, pero al no conseguir su objetivo, fue cuando se inició un altercado.

Varios clientes trataron de tranquilizarle, pero con ello lo que lograron fue el efecto contrario, pues fue cuando el individuo de 40 años esgrimió un cuchillo y empezó a amenazar a varias de las personas que estaban dentro del bar, hasta que salió de mismo yendo detrás de uno de ellos. Fue entonces, cuando llegaron los agentes, lo arrestaron y, seguidamente, lo trasladaron a los calabozos de la comisaría, estando previsto que pase en las próximas horas a disposición judicial.