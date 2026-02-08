Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La Policía Local detiene a un hombre de 40 años por amenazas con arma blanca a clientela de un bar del Malecón en Ribeira

Chechu López
08/02/2026 07:40
La Policía Local de Ribeira acudió en un coche pàtrulla, en una imagen de archivo, hasta el establecimiento hostelero donde se registró el altercado
La Policía Local de Ribeira acudió en un coche pàtrulla, en una imagen de archivo, hasta el establecimiento hostelero donde se registró el altercado
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Policía Local ribeirense detuvo e torno a las diez y media de la mañana de ayer a un hombre de 40 años al que le atribuye un delito de amenazas con arma blanca. Minutos antes, los agentes municipales se encontraban patrullando por el mercadillo ambulante de los sábados, a la altura del edificio del Distrito Marítimo, cuando se les acercó un conductor para comunicarles que acababa de ver a un individuo con un cuchillo detrás de otro varón en la terraza de un local hostelero del entorno de la oficina de Correos del Malecón.

Esos policías locales se dirigieron de inmediato al lugar y se encontraron con el sospechoso, que portaba un arma blanca y, al ver a los agentes, la arrojó al suelo. Según parece, previamente, ese individuo le estaba reclamando a la propietaria de ese establecimiento hostelero el dinero del cambio por el abono de una consumición y que rondaba los dos euros, pero al no conseguir su objetivo, fue cuando se inició un altercado. 

Varios clientes trataron de tranquilizarle, pero con ello lo que lograron fue el efecto contrario, pues fue cuando el individuo de 40 años esgrimió un cuchillo y empezó a amenazar a varias de las personas que estaban dentro del bar, hasta que salió de mismo yendo detrás de uno de ellos. Fue entonces, cuando llegaron los agentes, lo arrestaron y, seguidamente, lo trasladaron a los calabozos de la comisaría, estando previsto que pase en las próximas horas a disposición judicial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El PP critica el silencio de Varela ante el "caos" de Renfe: "Un alcalde debe defender a sus vecinos por encima de las siglas"
Fátima Frieiro
Imagen de los actos vandálicos en A Xunqueira

La Policía Local identifica a dos jóvenes que realizaban pintadas en el parque de A Xunqueira
Fátima Frieiro
El Atlético Villalonga sumó en Vigo su séptimo punto en liga

El Atlético Villalonga planta cara a As Celtas y empata en A Madroa, 1-1
Gonzalo Sánchez
Jéssica Bouzas durante su participacion hace unas semanas en el Open de Australia

Jéssica Bouzas se mide a la rusa Kalinskaya en el WTA 1000 de Qatar
Gonzalo Sánchez