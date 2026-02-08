El PP le exige al Gobierno de España el aumento de plantilla y medios de la comisaría de Ribeira, adaptándola a la realidad actual y a su trabajo

El senador popular Manuel Ruiz se suma a las peticiones de los sindicatos para que se incremente la plantilla de la comisaría de Ribeira Chechu Río

El senador popular Manuel Ruiz Rivas, y exalcalde de Ribeira, le reitera al Gobierno de España, a través de una moción registrada este viernes para su debate en la Comisión de Interior de la Cámara Alta, la necesidad de incrementar a la mayor brevedad posible la plantilla y los medios materiales de la comisaría de la capital barbanzana, adaptando la misma a la realidad actual y al trabajo que desarrolla, creando un grupo contra el menudeo y la ampliación de la unidad científica, así como dotarla de agentes de jurídico y más medios de autoprotección. Igualmente, demanda que se adopte todas las medidas para tratar de acabar con la multirreincidencia y el trapicheo de drogas y, tras la agresión de hace una semana por parte de un delincuente habitual a cuatro agentes de la comisaría, que se refuerce el delito de atentado a la autoridad para que sirva de defensa efectiva de las fuerzas de orden público.

Ruiz Rivas recuerda que Ribeira vivió en septiembre del año pasado unos días de "extrema tensión social, alarma vecinal y desprotección institucional" a raíz de una violenta reyerta multitudinaria en el Centro Recreativo de Artes entre miembros de dos clanes familiares enfrentados. Y precisa que los agentes desplegados fueron "claramente insuficientes", pues indica que eran únicamente dos policías nacionales y un número muy reducido de agentes de la Policía Local. "Se encontraban a varios metros del epicentro del altercado, fuera del recinto directo, sin posibilidad de intervenir, en clara inferioridad y visiblemente desbordados. La escena reflejaba una impotencia operativa total, ya que no pudieron contener la violencia. Esto evidencia, una vez más, el grave déficit de medios humanos que sufren las comisarías gallegas", describió el senador del Partido Popular.

Ahondando en esa situación vivida, Manuel Ruiz añade en su moción presentada en el Senado que los agentes que intervinieron en el altercado volvieron a trabajar al día siguiente, sin apenas descanso, y agrega que "lo más grave, sin que se les repusiera la munición utilizada durante la actuación. Una muestra más de la falta de medios y del escaso respaldo institucional que padecen".

Indefensión

El senador del PP señala que desde el pasado mes de enero Ribeira vuelve "a sufrir la indefensión con que deben actuar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que defienden nuestra seguridad y el orden público". Y añade que hace una semana cuatro policías nacionales resultaron lesionados por la agresión de un conocido delincuente habitual. Además, hace referencia a que la Confederación Española de Policía denuncia ese último episodio violento en Ribeira y culpa de ello a la “inacción” de los ministerios de Interior y Justicia, "por no legislar con “medidas contundentes por las que los delincuentes reincidentes ingresen en prisión tras cometer delitos".

Manuel Ruiz refiere que dicho sindicato policial denuncia que esos sucesos son la consecuencia de una "legislación endeble" y de la "falta de medidas contundentes contra la delincuencia violenta y reincidente". S"egún sus datos entre el primer semestre de 2019 y 2025 las infracciones penales de este tipo han aumentado un 56% en España. Los agentes necesitan mayor protección jurídica y personal reconociéndose como una profesión de riesgo dotándoles de más medios técnicos y de autoprotección, como dispositivos eléctricos, chalecos antibalas o cámaras unipersonales", subraya el senador popular.

A juicio de Ruiz Rivas, Ribeira necesita un "refuerzo policial urgente". Para ello argumenta que es un municipio de casi 30.000 habitantes, alta movilidad y conflictos sociales reiterados. Por otra parte, señala que el puerto de Ribeira es de los de mayor importancia de Galicia y que, sin embargo, "la comisaría de la ciudad no cuenta con grupo de Extranjería, como tan poco cuenta con una unidad contra el menudeo y lo mismo ocurre con la policía científica, sobrecargada de trabajo ante la insuficiencia de efectivos".

Insuficiencia

"Aunque se han cubierto las 68 plazas del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional, no bastan". El exalcalde ribeirense apunta que, según el Ministerio del Interior, sólo en el primer trimestre de 2025, Ribeira registró once delitos graves y menos graves y riñas tumultuarias, frente a cifras mucho más bajas en municipios con una población similar de la provincia coruñesa, como Cambre (1), Narón (0), Ames (3) y Oleiros (1).

Manuel Ruiz también refiere en su moción que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) lleva años denunciando esta situación, precisando que de los más de 5.000 nuevos efectivos incorporados al catálogo nacional en los últimos cuatro años, Galicia solo recibió 90, cuando al menos le corresponderían 250. Y señala que Cataluña ha sido la más beneficiada, lo que refuerza la sensación de que el Gobierno distingue entre territorios de “primera” y “segunda”.

Sobrecarga

También refiere que el SUP lleva años advirtiendo de la sobrecarga de trabajo y del grave déficit estructural de efectivos en las comisarías gallegas, reclamando de forma constante un refuerzo urgente de personal. "El 16 de diciembre de 2024 registró un escrito ante la Delegación del Gobierno en Galicia, en el que se solicitaba la convocatoria de 221 plazas en el próximo Concurso General de Méritos y la incorporación inmediata de al menos 160 nuevos efectivos en Galicia, 7 de ellos en Ribeira", recordó Ruiz.

El senador del PP concluye que, ante la situación de la capital barbanzana, el SUP ha elevado la solicitud hasta los 100 agentes. "Pero, no es el único sindicato que exige el aumento de la plantilla, ya que a sus quejas se ha unido Justicia Policial (Jupol), que reclama más efectivos, vehículos y material de protección y, por último, la Confederación Española de Policía, que solicita 16 nuevos agentes", indicó Ruiz Rivas.