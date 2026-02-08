El Centro Dramático Galego cuelga el cartel de no hay billetes en su función en Ribeira de ‘Memorias dun neno labrego’, dirigida por Cándido Pazó

Xúlio Abonjo encarnó al personaje de Balbino en la escenificación de la versión teatral de 'Memorias dun neno galego' en el auditorio ribeirense Chechu Río

Xúlio Abonjo, Manuel Cortés, Iris Darriba, Mónica García, Federico Pérez Rey, Santi Romay y Ana Santos se subieron al escenario del auditorio de Ribeira, cuyo patio de butacas estuvo repleto de público, para representar la nueva adaptación a la dimensión teatral de la obra ‘Memorias dun neno labrego’, bajo la dirección escénica de Cándido Pazó. Se trata de un montaje que está itinerando por diferentes localidades gallegas para homenajear a Xosé Neira Vilas en el décimo aniversario de su fallecimiento y en el 65º de la publicación de esta gran novela da literatura gallega, que cuenta con traducciones a una veintena de idiomas y más de 700.000 ejemplares publicados en todo el mundo.

El público pudo comprobar que el texto teatral de Cándido Pazó sigue la voz sincera y sensible de Balbino, que narra la vida cotidiana en una aldea gallega de los años cuarenta: la escuela, la relación con el padre, los sueños frustrados, las injusticias sociales y el deseo constante de huir de su destino. tal y como se reflejan en el que se ha dado en llamar uno de los grandes tesoros de la memoria colectiva gallega y que, a la vez, es la personal del propio protagonista, Balbino, que marcó a varias generaciones lectoras.

Los recuerdos de Balbino se presentaron como esa memoria colectiva de una Galicia rural que se fue diluyendo o transformando, poniendo en primer término la emoción, pero recurriendo también al humor y a la comunicación directa con el público. Fue una función en la que Balbino, ese muchacho de aldea, hijo de labradores pobres y que crece en un mundo de silencios, trabajo y obediencia, es ya uno de los personajes más universales de las letras gallegas, como lo es ‘El Quijote’ para las letras españolas. Su regreso a escena, que se produjo 15 años después de que el propio Cándido Pazó llevó a las tablas una primera adaptación teatral en formato monólogo, ha cautivado al casi medio millar de espectadores que pudieron presenciar la representación en Ribeira.