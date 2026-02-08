Condenan al Sergas a indemnizar con 30.000 euros a una ribeirense que quedó embarazada debido a la inserción de un DIU defectuoso

Una vecina de Ribeira fue intervenida en el Hospital do Barbanza en el año 2016 para insertarle el método anticonceptivo DIU de la marca 'Gold T' de un lote del que se advirtió que estaba defectuoso Chechu Río

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Santiago condenó al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con 30.000 euros a una vecina de Ribeira a la que en 2016 se le insertó un método anticonceptivo DIU defectuoso en el Hospital do Barbanza y quedó embarazada. La demandante, asistida por el abogado Juan Folgar Louro, sostuvo que acudió a controles en 2017 y 2018 para verificar la correcta inserción, con resultado normal, pero en 2019 no fue citada al control anual y que, como no se encontraba bien, pues sufría náuseas y vómitos, acudió a su médico de cabecera, que le hizo una prueba de embarazo con un resultado positivo.

Añade que, seguidamente, fue derivada a Urxencias del hospital comarcal, donde le informaron que el dispositivo le pudo caer o desplazarse y que no fue localizado. Ese DIU era de la marca 'Gold T', sobre el que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios distribuyó el 26 de febrero de 2018 y dos semanas después a los centros sanitarios una alerta sobre su retirada por partida o lote defectuoso.

No deseado

El letrado sostuvo que a su clienta “no se la advirtió de tal circunstancia, ni se le ofreció la retirada del dispositivo, ni la colocación de otra medida contraceptiva, y que por ello tuvo un embarazo no deseado” y que, a consecuencia de ello, “sufrió un daño moral al infringirse su libertad de procrear”, y que padeció angustia, estrés, tristeza y depresión, para lo que precisó tratamiento psicológico, farmacológico y consulta psiquiátrica”.

Folgar indica que el tribunal considera que el Sergas “actuó con negligencia y/o pasividad, por no informar a la demandante que el DIU que se le colocó pertenecía a un lote defectuoso, y que procedía la comunicación inmediata de tal circunstancia a la paciente, ya que existían dos alertas en el 2018”. Añade que el Sergas se opuso a la demanda, alegando que la mayoría de los casos notificados eran rupturas durante la extracción, y que luego se notificaron casos de ruptura con expulsión espontánea del DIU, y que la Aemps transmitió esa nueva información a las comunidades autónomas mediante alerta en 2019, y que la posible expulsión fue lo que provocó el embarazo antes de que pudiese ser informada.

Deficiente reacción

La demandante insiste en que quedó embarazada antes de recibir información sobre la necesidad de vigilar el defecto del dispositivo y, luego se comprobó su expulsión. Agrega que no debe servir de pretexto que la alerta del riesgo de expulsión espontánea se conociese posteriormente, puesto que el defecto del producto ya se presentaba con anterioridad, con un riesgo de rotura en la extracción” y no pudo adoptar otra medida de contracepción, con el resultado de un embarazo no deseado. Y concluye que fue la “deficiente reacción” del Sergas ante las comunicaciones recibidas, lo que llevó a considerar que es el responsable de daños y perjuicios causados a la demandante.