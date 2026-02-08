Mi cuenta

Borja Pérez Múñiz y Cristina Cao Romero tomaron posesión como nuevos jueces del Tribunal de Instancia en Ribeira

El primero incidió en la necesidad de "dotar ás oficinais xudiciais de medios materiais e, especialmente, persoais" y que "o persoal funcionario é un soporte imprescindible á actividade xurisdicional"

Chechu López
08/02/2026 09:15
Borja Pérez Muñiz, que ocupa el primer puesto de los tres nuevos jueces en la escala, fue el encargado de leer el discurso en la toma de posesión en la sede del TSXG
Borja Pérez Múñiz y Cristina Cao Romero tomaron posesión en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) como nuevos jueces en la capital barbanzana. El primero de ellos irá destinado a la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia, mientras que ella será la nueva titular de la Plaza 1 de ese mismo órgano judicial. Junto a ellos también tomó posesión de su cargo María Isabel Ledo Sobrado, que irá como refuerzo transversal en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo. 

En representación de los integrantes de la 74ª promoción de la carrera judicial destinados a la comunidad autónoma gallega, intervino el que ocupa el primer puesto de los tres en la escala, Borja Pérez Múñiz, quien manifestó que son “conscientes” de la responsabilidad que asumen. Además, señaló que aspiran "a proporcionar un servizo público accesible, próximo e eficaz".

Dotación de medios

Pérez Muñiz incidió en la necesidad de "dotar ás oficinais xudiciais de medios materiais e, especialmente, persoais", a la vez que apuntó que "o persoal funcionario é un soporte e apoio imprescindible á actividade xurisdicional". Y concluyó agradeciendo el apoyo a las personas que os acompañaron en el "longo proceso selectivo". 

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste Sueiras, presidió este acto, al que también asistieron dos miembros de la Sala de Gobierno del TSXG, el fiscal jefe provincial de A Coruña, representantes de colegios profesionales, autoridades civiles y judiciales, así como familiares y amigos de los nuevos integrantes de la Carrera Judicial.

Los tres nuevos jueces destinados en Galicia, dos de ellos en Ribeira, se hicieron una foto de familia junto a otras autoridades del ámbito judicial
