Borja Pérez Muñiz, natural de Artes, y Cristina Cao Romero, de Vilagarcía, son nuevos jueces del Tribunal de Instancia de Ribeira

Está previsto que ambos empiecen a trabajar desde la jornada de mañana, día 9 de febrero, en sus respectivas plazas en la sede judicial de la capital barbanzana

Chechu López
08/02/2026 21:54
Cristina Cao y Borja Pérez, a ambos lados de la imagen, tienen vínculos con Ribeira
Cristina Cao y Borja Pérez, a ambos lados de la imagen, tienen vínculos con Ribeira
Cedida
El viernes tomaron posesión de sus cargos en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en A Coruña como nuevos jueces titulares de las plazas 1 y 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira donde está previsto que en la jornada de mañana, día 9 de febrero, empezarán a trabajar. Se trata de Cristina Cao Romero y Borja Pérez Muñiz, respectivamente, y ambos tienen vinculación con la capital barbanzana. Ella, que es de Vilagarcía, ya lleva ejerciendo desde junio pasado como de refuerzo, en calidad de sustituta, en la Plaza 3 del Tribunal de Instancia ribeirense, cuya titular está de baja por maternidad. Así, cambiará de despacho, pero no de planta en el edificio judicial ribeirense, pues ambos tribunales comparten el primer andar de dicho inmueble situado en la Rúa Barbanza, en el casco urbano de la capital barbanzana.

Él es natural de la parroquia ribeirense de Artes, por lo que conoce la localidad y su delincuencia, y se entiende que no se le debe hacer extraña su labor en su tierra natal. El propio Borja Pérez fue el encargado de pronunciar discurso de toma de posesión en representación de los tres integrantes de la 74ª promoción de la carrera judicial destinados a la comunidad autónoma de Galicia, en el que manifestó que son “conscientes” de la responsabilidad que asumen y que aspiran “a proporcionar un servizo público accesible, próximo e eficaz”. Además, incidió en la necesidad de “dotar ás oficinas xudiciais de medios materiais e, especialmente, persoais”, a la vez que apuntó que “o persoal funcionario é un soporte e apoio imprescindible á actividade xurisdicional”. Y, por último, agradeció el apoyo de quienes los acompañaron en el “longo proceso selectivo”. 

Junto a ellos también tomó posesión de su cargo María Isabel Ledo Sobrado, que irá destinada como refuerzo transversal en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo. El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste Sueiras, presidió el referido acto, al que también asistieron dos miembros de la Sala de Gobierno del TSXG, el fiscal jefe provincial de A Coruña, representantes de colegios profesionales, autoridades civiles y judiciales, así como familiares y amigos de los nuevos integrantes de la Carrera Judicial.

Borja Pérez Muñiz, que ocupa el primer puesto de los tres nuevos jueces en la escala, fue el encargado de leer el discurso en la toma de posesión en la sede del TSXG
Borja Pérez Muñiz, que ocupa el primer puesto de los tres nuevos jueces en la escala, fue el encargado de leer el discurso en la toma de posesión en la sede del TSXG
Cedida
