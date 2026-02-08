‘Aradeira de Súa’ y ‘Diversos Pódcast’ se quedaron sin la gloria en los IX Premios ‘Youtubeiras+’

Los representantes de ‘Aradeira de Súa’ y ‘Diversos Pódcast’ no pudieron formar parte de la foto de los ganadores de los Premios 'Youtubeiras+'

‘Diversos Pódcast’, de Ambar, y ‘Aradeira de Súa’, únicos finalistas en representación de la comarca de O Barbanza -ambos con sede o residencia Ribeira- en los IX Premios ‘Youtubeiras+’, se quedaron a las puertas de sus respectivos galardones, y no obtuvieron la gloria deseada en las categorías de “Creación de Contidos” y “Mellor Pódcast” a las que aspiraban como finalistas, y en las que ganaron 'Konachadas' y 'Fóra de mapa pódcast', respectivamente.

Los representantes de ambas plataformas ribeirenses, que cuentan con 5.620 seguidores y 115 suscriptores, respectivamente, regresaron con las manos vacías de la gala celebrada en el Teatro ‘Jofre’ de Ferrol y que presentaron Leila Fernández, integrante del canal 'O faiado pódcast', y Carlos Vieito, componente del proyecto 'Exército Mekemeke', y a la que asistieron representantes de los 28 canales finalistas. Pese a ello, lo que se llevan en esta ocasión es la satisfacción de haber vivido una magnífica experiencia.

Estos galardones, que están convocados por los diferentes servicios de Normalización Lingüística de una decena de ayuntamientos, así como por las tres universidades gallegas y por la Diputación Provincial de A Coruña, pretenden promocionan el talento en gallego en redes sociales. El jurado estuvo compuesto estivo por Mónica Valencia, técnica de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Ourense; Jon Amil, médico y presidente de la Asociación Galega da Língua; Carlos Pereiro, periodista y comunicador de videojuegos; María Rúa, creadora de contenidos y ganadora del Premio a la Creación de Contenidos de 2024, y Uxío Broullón, ilustrador y diseñador gráfico.