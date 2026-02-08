Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

‘Aradeira de Súa’ y ‘Diversos Pódcast’ se quedaron sin la gloria en los IX Premios ‘Youtubeiras+’

Chechu López
08/02/2026 05:00
Los representantes de ‘Aradeira de Súa’ y ‘Diversos Pódcast’ no pudieron formar parte de la foto de los ganadores de los Premios YYouTubeiras+'
Los representantes de ‘Aradeira de Súa’ y ‘Diversos Pódcast’ no pudieron formar parte de la foto de los ganadores de los Premios 'Youtubeiras+'
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

‘Diversos Pódcast’, de Ambar, y ‘Aradeira de Súa’, únicos finalistas en representación de la comarca de O Barbanza -ambos con sede o residencia Ribeira- en los IX Premios ‘Youtubeiras+’, se quedaron a las puertas de sus respectivos galardones, y no obtuvieron la gloria deseada en las categorías de “Creación de Contidos” y “Mellor Pódcast” a las que aspiraban como finalistas, y en las que ganaron 'Konachadas' y 'Fóra de mapa pódcast', respectivamente. 

Los representantes de ambas plataformas ribeirenses, que cuentan con 5.620 seguidores y 115 suscriptores, respectivamente, regresaron con las manos vacías de la gala celebrada en el Teatro ‘Jofre’ de Ferrol y que presentaron Leila Fernández, integrante del canal 'O faiado pódcast', y Carlos Vieito, componente del proyecto 'Exército Mekemeke', y a la que asistieron representantes de los 28 canales finalistas. Pese a ello, lo que se llevan en esta ocasión es la satisfacción de haber vivido una magnífica experiencia.

Estos galardones, que están convocados por los diferentes servicios de Normalización Lingüística de una decena de ayuntamientos, así como por las tres universidades gallegas y por la Diputación Provincial de A Coruña, pretenden promocionan el talento en gallego en redes sociales. El jurado estuvo compuesto estivo por Mónica Valencia, técnica de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Ourense; Jon Amil, médico y presidente de la Asociación Galega da Língua; Carlos Pereiro, periodista y comunicador de videojuegos; María Rúa, creadora de contenidos y ganadora del Premio a la Creación de Contenidos de 2024, y Uxío Broullón, ilustrador y diseñador gráfico.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El PP critica el silencio de Varela ante el "caos" de Renfe: "Un alcalde debe defender a sus vecinos por encima de las siglas"
Fátima Frieiro
Imagen de los actos vandálicos en A Xunqueira

La Policía Local identifica a dos jóvenes que realizaban pintadas en el parque de A Xunqueira
Fátima Frieiro
El Atlético Villalonga sumó en Vigo su séptimo punto en liga

El Atlético Villalonga planta cara a As Celtas y empata en A Madroa, 1-1
Gonzalo Sánchez
Jéssica Bouzas durante su participacion hace unas semanas en el Open de Australia

Jéssica Bouzas se mide a la rusa Kalinskaya en el WTA 1000 de Qatar
Gonzalo Sánchez