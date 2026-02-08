Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Aplazada la limpieza voluntaria programada para hoy en la playa palmeirense de Río Azor por la previsión de adversa meteorología

Chechu López
08/02/2026 06:15
Imagen aérea de la playa de Río Azor, en la parroquia ribeirense de Palmeira
Imagen aérea de la playa de Río Azor, en la parroquia ribeirense de Palmeira
El Colectivo Ecolóxico Baluarte y la Asociación Ribeira Crea decidieron aplazar la limpieza voluntaria de playas programada para hoy, día 8 de febrero, a partir de las once y media de esta mañana, concretamente en el arenal palmeirense de Río Azor, debido a la previsión de adversa meteorología. Ambas entidades han querido expresar su agradecimiento a todas y cada una de las personas interesadas en colaborar con esta causa, y anuncian que, tan pronto como sea posible, se convocará nuevamente, pues consideran que es muy importante llevar a cabo este tipo de acciones debido a la gran cantidad de basura que traen consigo las mareas y los temporales, y de una manera especial en esta época del año.

Tal y como estaba previsto para esta ocasión, debido a que las limpiezas de playa tienen un importante trasfondo y componente de concienciación, Ana García y Antía Alberte, ingeniera química y ambientóloga, respectivamente, ambas integrantes de la primera de las entidades promotoras de esta actividad, aprovecharán la actividad que ahora se deberá reprogramar para hacer una explicación posterior sobre el tipo de residuos que se pueden encontrar y su procedencia, e incitarán un diálogo con las personas participantes, a los que invita a acudir con sus propios guantes  para facilitar la organización y, de paso, ahorrar recursos.

