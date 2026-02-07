Mi cuenta

Un hombre y una mujer se enfrentan a solicitudes de tres años y nueve meses de cárcel por tráfico de drogas en Ribeira

La Fiscalía también solicita en su escrito de conclusiones provisionales una multa que asciende a 2.800 euros para él y de 300 euros para ella

Chechu López
07/02/2026 07:00
El juicio contra los tres cazadores se celebró en la sección sexta de la Audiencia Provincial en Santiago de Compostela
El juicio contra un hombre y una mujer acusados de tráfico de drogas fue señalado para el miércoles 11 de febrero, a las diez de la mañana, en la sección compostelana de la Audiencia Provincial
Chechu Río
Un hombre y una mujer deberán sentarse el próximo miércoles, a las 10.00 horas, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de sendos delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. La Fiscalía pide para cada uno de ellos condenas de 3 años y 9 meses de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el cumplimiento de la pena, y una multa de 2.800 euros para él y de 300 euros para ella, con responsabilidad personal en caso de impago, así como el pago de las costas judiciales a partes iguales.

El Ministerio Público sostiene que los hechos que se les atribuyen, y cuya causa fue instruida por la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira, ocurrieron en torno a las doce del mediodía del 22 de febrero de 2022 cuando ambos se hallaban a bordo de un vehículo de la marca Renault por la Rúa de Lugo, en el casco urbano ribeirense. donde fueron interceptados por efectivos de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, portando cada uno de ellos sustancias estupefacientes destinadas al tráfico y distribución entre terceros.

Al ahora acusado le intervinieron 2,974 gramos de cocaína, con una pureza de entre el 83,69% y 85,79%, cuya mayor parte la llevaba en un tubo y el resto en una caja, alcanzando todo ello un valor en el mercado ilícito de 739,58 euros de haberse vendido en dosis, y 0,284 gramos de heroína, con una riqueza del 26,89% y un precio de 42,22 euros en dosis, así como un fajo de 485 euros en billetes, un monedero con 70 euros en billetes y monedas, Aa ella le incautaron 0,641 gramos de cocaína, con una riqueza entre el 84,28% y 87,8%, repartidos en una caja y un tubo, y con un valor total de 149,67 euros, así como una libreta de anotaciones, una balanza y recortes de plástico.

