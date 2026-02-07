Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

La Policía Nacional detiene a un individuo tras sorprenderle cuando salía de una vivienda de Corrubedo donde robó

Se trata de un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, que ya lo detuvieron por hechos similares, y para el que la autoridad judicial decretó su ingreso en una unidad de Psiquiatría en Santiago

Chechu López
07/02/2026 22:20
El caco accedió al interior de la casa tras romper el cristal de una ventana de su fachada principal
El caco accedió al interior de la casa tras romper el cristal de una ventana de su fachada principal
Chechu Río
Agentes de la Policía Nacional de Ribeira detuvieron en la noche del viernes al sábado a un conocido delincuente al que le atribuye un delito de robo con fuerza en una vivienda del principal núcleo de población de la parroquia ribeirense de Corrubedo. Al parecer, un particular alertó de que alguien estaba entrando a robar en una casa situada en el número 7 de la Rúa do Prado, a la que había accedido tras levantar la persiana y roto un cristal de la ventana para introducir su mano y poder abrirla desde dentro, mismo modus operandi que el que se viene utilizando en ese tipo de delitos en las últimas semanas.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la comisaría, que sorprendió a ese individuo, que tiene unos 40 años, saliendo de ese domicilio y con una bolsa en la que llevaba diferentes efectos, sobre todo botellas de bebidas alcohólicas, y procedió a su detención. Seguidamente, lo trasladó a sus calabozos para, una vez completadas las diligencias, pudiera ser puesto a disposición de la titular de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira. Se sospecha que el ahora arrestado puede estar detrás de algunos de los robos que se registraron en las últimas semanas en Corrubedo, pero no se su totalidad.

Se trata de un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, que hasta hace un tiempo protagonizaba diferentes tipos de altercados, en ocasiones con bastante violencia, y que más recientemente está perpetrando delitos contra el patrimonio. De hecho, ya fue arrestado hace semanas y, tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en la unidad de Psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo, en Santiago de Compostela, donde le dieron el alta en un par de semanas, con la correspondiente prescripción de la medicación que debía tomar. Al parecer, no ha seguido las instrucciones de los facultativos especialistas que lo atendieron en dicho centro.

