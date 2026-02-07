Un incendio afecta al garaje de una vivienda de Castiñeiras durante la madrugada del viernes

Los Bomberos de Ribeira sacaron del garaje los electrodomésticos y otros enseres calcinados Chechu Río

Una propiedad privada situada en el número 140 de la Estrada Xeral de Castiñeiras, por detrás de la iglesia parroquial y cerca del colegio Sagrado Corazón de Jesús y casa de cultura, fue escenario de un incendio urbano en la madrugada de ayer. Ocurrió en torno a las 6.40 horas de este viernes cuando empezó a arder un garaje con dos portalones de la misma y que está separado varios metros de la vivienda.

Fueron unas personas que iban por la calle y, al llegar a la altura de ese inmueble, percibieron el humo y avisaron a unos vecinos del lugar que, curiosamente, son sobrinos de las dos mujeres de 86 y 93 años que habitan en la casa. Hacia allí se dirigieron a continuación para tratar de sofocar las llamas, a la vez que contactaron con el 112 Galicia para comunicar lo que estaba pasando y solicitar que se movilizasen medios profesionales para la extinción del fuego, precisando que no había víctimas personales.

Los gestores de dicho servicio dieron traslado de esa incidencia a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y a las Policías Local y Nacional. Los profesionales del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña utilizaron el agua de uno de sus camiones para sofocar las llamas, sobre las que se apunta la posibilidad de que se originase en un deshumidificador que la dueña había puesto a funcionar continuamente, desde hacía días, para eliminar el agua que afectaba al exterior de la nevera-congelador que había allí y en la que guardaba comida fresca, que se estropeó por completo.

Enseres inservibles

Afortunadamente, el día anterior había sacado la mayor parte de su contenido para meterlo y conservarlo en el frigorífico de la propia casa. Además del referido electrodoméstico que había en el garaje, también quedaron inservibles una secadora y otros enseres que guardaban allí como si se tratase de un desván. En la otra mitad del garaje estaba guardado un coche, que se vio afectado por el humo, así como los plásticos derretidos.

La dueña de la casa explicó a este periódico que cuentan co-n un pozo de agua, que sale con mucha fuerza, pero los equipos de extinción no pudieron hacer uso de ella debido a que la fase eléctrica que permite su extracción es la misma que la del garaje, cuyo suministro se vio interrumpido debido a que se vio afectada por el incendio. De todas maneras, expresó su agradecimiento a la labor desarrollada por los Bomberos durante la extinción, así como de los demás medios movilizados, como fueron los agentes municipales y de la comisaría.

Además, pese a que hacía muy poco tiempo que había sido testigo de los efectos destructivos del fuego en su garaje, la dueña de dicho inmueble quiso trasmitir positivismo, al declarar que lo más importante es que no hubo que lamentar víctimas personales. Y subrayó que "o material non ten tanto valor e pódese sustituir ou tratar de arranxar máis tarde ou máis temprano, ao contrario de se lle chega a pasar algo a alguén".

El incendio se registró en la parte derecha del garaje,, en la que se ubicaban un deshumidificador, que se sospecha que fue el origen del fuego, un frigorífico, una secadora y otros enseres Chechu Río