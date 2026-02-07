El garaje de una casa cercana al cruce de O Vilar, en Carreira, se inunda debido a unas escorrentías y alcanza el metro de altura

Bomberos y GAEM usaron sus bombas de achique para desaguar la inundación del garaje Chechu Río

El garaje de una vivienda unifamiliar situada en el margen derecho de la carretera de titularidad provincial DP-7301, entre las rotondas del cruce de O Vilar y de Xarás, en su tramo inicial, a su paso por la parroquia de Carreira, registró a última hora de esta tarde una importante inundación. Fue el propietario quien, en torno a las siete de la tarde, contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para solicitar la intervención de los servicios de emergencias con la finalidad de eliminar la gran cantidad de agua que se había acumulado en una superficie de unos 90 metros cuadrados y alcanzaba un metro de altura.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a la Policía Local. Al llegar, tanto los servicios de emergencias como de seguridad se interesaron por lo ocurrido y establecieron una estrategia para eliminar la gran cantidad de agua acumulada en esa parte del inmueble y en la zona de la rampa de acceso más próxima al portalón del garaje.

Se sospecha que esa gran cantidad de agua procedía de las escorrentías de las fincas del entorno que ya no eran capaces de absorber más agua, y empezó a discurrir por la superficie. Además, el agua se fue encauzando hacia la parte posterior de la vivienda a través de su propio cierre, que según indicaron algunas fuentes fue instalado recientemente, La intervención desarrollada para eliminar esa gran cantidad de agua acumulada consistió en poner a funcionar dos bombas de achique de los Bomberos y del GAEM, así como levantar una arqueta e, incluso, se abrieron varios agujeros en el muro para que desaguase más rápido. El operativo se dio por rematado pasadas las ocho y cuarto de esta tarde.