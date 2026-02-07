El Ayuntamiento de Ribeira saca a contratación por unos 125.000 euros el servicio de prevención ajena en sus cuatro especialidades

María Sampedro dio a conocer el compromiso de su gobierno municipal con la prevención de lso riesgos laborales Gonzalo Salgado

El Ayuntamiento ribeirense sacó a contratación por 125.356 euros el servicio de prevención ajena en sus cuatro especialidades con la finalidad de garantizar la seguridad, la salud laboral y una adecuada prevención de riesgos en el conjunto de los puestos de trabajo municipales. El plazo para la presentación de ofertará estará abierto hasta antes de rematar el próximo 18 de febrero.

De esta manera, la alcaldesa, María Sampedro, indica que se reafirma “o compromiso que adquirimos cos traballadores cando entramos no gobernó: que teñan unha asistencia de calidade e con todas as garantías no desenvolvemento dos seus postos de traballo”. Se trata de una demanda del personal ante un servicio que llevaba años en precario, según reconoció la primera edila, quien agregó que “foi unha das nosas esixencias cando redactamos o orzamento do 2025 en materia de persoal”.

La empresa que resulte adjudicataria será la encargada de prestar las actividades propias de dicho servicio, incluyendo las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, así como Medicina del Trabajo y Vigilancia de la Salud. “O ámbito do contrato estenderase á totalidade dos postos de traballo do Concello de Ribeira, así como ás súas instalacións e dependencias", explicó Sampedro Fernádnez.

De igual modo, la mandataria señaló que "incluirá os novos postos, instalacións e dependencias municipais que se dean de alta durante a vixencia do contrato, así como aqueles servizos que o Concello poida precisar con carácter extraordinario”. Por último, la alcaldesa destacó que, con esta licitación, el gobierno municipal “reafirma o seu compromiso coa prevención de riscos laborais, a mellora continua das condicións de traballo e a protección da saúde do seu persoal”.