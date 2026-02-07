‘Diversos Pódcast’ y ‘Aradeira de Súa’ son finalistas en sus respectivas categorías de los IX Premios ‘Youtubeiras+’

‘Aradeira de Súa’ es finalista en la categoría de 'Creación de Contidos' de los IX Premios 'Youtubeiras+'

‘Diversos Pódcast’, de la asociación Ambar, y ‘Aradeira de Súa’, ambos con sede o residencia Ribeira, son los únicos finalistas de la comarca en sus respectivas categorías, de “Mellor Pódcast” y “Creación de Contidos”, respectivamente, de la novena edición de los Premios ‘Youtubeiras+’.

Se trata de unos galardones convocados por los diferentes servicios de Normalización Lingüística de una decena de ayuntamientos, así como de las tres universidades gallegas y de la Diputación Provincial de A Coruña, cuyos premios a los ganadores serán entregados a partir de las siete de esta tarde en el transcurso de una gala que se celebrará en el Teatro ‘Jofre’ de Ferrol.

Las identidades de personas y canales ganadores de estos galardones, que persiguen promocionar el talento en gallego en redes sociales, se desvelarán en la ceremonia, que estará presentada por Leila Fernández , integrante del canal 'O faiado pódcast', y Carlos Vieito, componente del proyecto 'Exército Mekemeke'.