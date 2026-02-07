Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

‘Diversos Pódcast’ y ‘Aradeira de Súa’ son finalistas en sus respectivas categorías de los IX Premios ‘Youtubeiras+’

Chechu López
07/02/2026 06:30
‘Aradeira de Súa’ es finalista en la categoría de 'Creación de Contidos' de los IX Premios 'Youtubeiras+'
‘Aradeira de Súa’ es finalista en la categoría de 'Creación de Contidos' de los IX Premios 'Youtubeiras+'
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

‘Diversos Pódcast’, de la asociación Ambar, y ‘Aradeira de Súa’, ambos con sede o residencia Ribeira, son los únicos finalistas de la comarca en sus respectivas categorías, de “Mellor Pódcast” y “Creación de Contidos”, respectivamente, de la novena edición de los Premios ‘Youtubeiras+’. 

Se trata de unos galardones convocados por los diferentes servicios de Normalización Lingüística de una decena de ayuntamientos, así como de las tres universidades gallegas y de la Diputación Provincial de A Coruña, cuyos premios a los ganadores serán entregados a partir de las siete de esta tarde en el transcurso de una gala que se celebrará en el Teatro ‘Jofre’ de Ferrol.

Las identidades de personas y canales ganadores de estos galardones, que persiguen promocionar el talento en gallego en redes sociales, se desvelarán en la ceremonia, que estará presentada por Leila Fernández , integrante del canal 'O faiado pódcast', y Carlos Vieito, componente del proyecto 'Exército Mekemeke'.

'Diversos Pódcaast' de Ambar
'Diversos Pódcaast' de Ambar
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Premio 'Ramón Doval recayó en Carlos Gude Parada, trabajador del turno de noche del área de Producción de la parcela 13 de la compañía

Congalsa pondrá en marcha este año en el polígono industrial de A Tomada sus nuevas instalaciones con 26 millones de inversión
Chechu López
Galiza Nova eligió a David Casais y Elsa Santamaría como sus nuevos responsables en la comarca barbanzana

David Casais y Elsa Santamaría fueron elegidos como nuevos responsables comarcal y de organización de Galiza Nova
Chechu López
Portonovo y Umia juegan este domingo como locales

El Portonovo recibe al Tyde pendiente del estado del campo de Baltar
Gonzalo Sánchez
Mariola Sampedro defendió que tendrá más ediles para defender los intereses vecinales

El Ayuntamiento de Ribeira saca a contratación por unos 125.000 euros el servicio de prevención ajena en sus cuatro especialidades
Chechu López