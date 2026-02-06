Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La Policía Nacional destaca en su balance de 2025 un operativo antidroga en Ribeira en el que detuvo a dos personas e incautó siete kilos de cocaína

También recuerda que en la comisaría de Vilagarcía fueron detenidas cinco personas relacionadas con la desarticulación de dos puntos de venta de estupefacientes

Chechu López
06/02/2026 13:20
La comisaría del Cuerpo Nacional de Policía llevó a cabo en 2025 una importante operación antidroga en la que incautó siete kilos de cocaína
La comisaría del Cuerpo Nacional de Policía llevó a cabo en 2025 una importante operación antidroga en la que incautó siete kilos de cocaína
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Policía Nacional en Galicia acaba de hacer público un balance sobre las importantes operaciones antidroga desarrolladas en las cuatro provincias en 2025 y que estuvieron dirigidas a desarticular puntos negros de venta y consumo de sustancias estupefacientes. Estas actuaciones, que subraya que fueron fruto de una intensa labor de investigación y coordinación entre distintas unidades de dicho cuerpo de seguridad, culminaron con la incautación de diversas cantidades de droga y la detención de las personas implicadas en lo que va de año.

Así, en lo que se refiere a ambas márgenes de la ría arousana, señala que en Ribeira fue desactivado un punto negro con la detención de sus dos presuntos responsables y, esa operación, incluyó la realización de dos registros en sus viviendas. Y precisa que ambos distribuían cocaína, principalmente, siéndoles incautados siete kilos de esa sustancia ilegal, además de que se intervinieron dos pistolas simuladas y tres escopetas, así como efectos robados. Por otra parte, recuerda que en la comisaría de Vilagarcía fueron detenidas cinco personas relacionadas con la desarticulación de dos puntos de venta de estupefacientes.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía precisan que estas operaciones, junto con otras coordinadas y desarrolladas en toda la geografía gallega, fueron el resultado del plan estratégico establecido, y que "demuestran su firme compromiso en la lucha contra los puntos de venta al por menor y consumo de drogas, y con la consiguiente protección de la seguridad ciudadana". Y agrega que la desarticulación de esos puntos, "no solo supone un golpe significativo a las redes de distribución de droga, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a prevenir la comisión de otros delitos asociados al tráfico de estupefacientes".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Javi Maneiro, Maneiro na súa nova etapa musical, ten previsto iniciar este verán un ciclo de concertos nos teatros de Galicia

El Solifest de O Piñeiriño ficha a Maneiro, Amaramar y Los Bics
Fátima Frieiro
Un Renault Scenic arrolló a un peatón a última hora de la tarde del jueves en la Avenida Buenos Aires, en Corrubedo

Herido grave un sexagenario que fue atropellado en la Avenida de Buenos Aires, en Corrubedo
Chechu López
Julio Alberto L. D. desapareció ayer de su casa

Buscan a un vecino de Trabanca Sardiñeira que desapareció ayer de su casa
Fátima Pérez
O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; o fundador de Luar na Lubre, Bieito Romero; e o  conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, onte en Santiago de Compostela, na presentación da iniciativa

A Xunta colabora con Luar na Lubre para achegar a música galega a América
Eladio González Lois