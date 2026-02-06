La Policía Nacional destaca en su balance de 2025 un operativo antidroga en Ribeira en el que detuvo a dos personas e incautó siete kilos de cocaína

La comisaría del Cuerpo Nacional de Policía llevó a cabo en 2025 una importante operación antidroga en la que incautó siete kilos de cocaína Chechu Río

La Policía Nacional en Galicia acaba de hacer público un balance sobre las importantes operaciones antidroga desarrolladas en las cuatro provincias en 2025 y que estuvieron dirigidas a desarticular puntos negros de venta y consumo de sustancias estupefacientes. Estas actuaciones, que subraya que fueron fruto de una intensa labor de investigación y coordinación entre distintas unidades de dicho cuerpo de seguridad, culminaron con la incautación de diversas cantidades de droga y la detención de las personas implicadas en lo que va de año.

Así, en lo que se refiere a ambas márgenes de la ría arousana, señala que en Ribeira fue desactivado un punto negro con la detención de sus dos presuntos responsables y, esa operación, incluyó la realización de dos registros en sus viviendas. Y precisa que ambos distribuían cocaína, principalmente, siéndoles incautados siete kilos de esa sustancia ilegal, además de que se intervinieron dos pistolas simuladas y tres escopetas, así como efectos robados. Por otra parte, recuerda que en la comisaría de Vilagarcía fueron detenidas cinco personas relacionadas con la desarticulación de dos puntos de venta de estupefacientes.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía precisan que estas operaciones, junto con otras coordinadas y desarrolladas en toda la geografía gallega, fueron el resultado del plan estratégico establecido, y que "demuestran su firme compromiso en la lucha contra los puntos de venta al por menor y consumo de drogas, y con la consiguiente protección de la seguridad ciudadana". Y agrega que la desarticulación de esos puntos, "no solo supone un golpe significativo a las redes de distribución de droga, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a prevenir la comisión de otros delitos asociados al tráfico de estupefacientes".