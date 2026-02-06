Mi cuenta

La Policía Local de Ribeira reforzará sus patrullas y presencia a pie de calle en el entorno comercial para prevenir robos

La junta local de seguridad fue convocada para el 19 de febrero para ajustarse a la disponibilidad del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde

Chechu López
06/02/2026 16:10
El Gobierno local se plantea la instalación de cámaras de vigilancia y alarma en el centro sociocultural de Carreira tras el robo de esta semana
Chechu Río
La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con el responsable de la Policía Local, José Manuel Bretal, en la que se abordó la posibilidad de reorganizar y reforzar las patrullas de agentes municipales en los próximos días, con la finalidad de dar respuesta a la inquietud vecinal en relación a los hechos delictivos, principalmente robos, que se están registrando en las últimas fechas. 

“Estamos ante unha situación na que os veciños precisan de medidas que aporten confianza e tranquilidade, unha situación excepcional que se está dando nos últimos días no noso municipio. Quero expresar o meu agradecemento aos corpos e forzas de seguridade do Estado polo labor intenso e a valentía que están amosando ante os amigos do alleo e en defensa da veciñanza de Ribeira”, apuntou Sampedro.

Sin escatimar esfuerzos

La primera edila anunció que la Policía Local reforzará estos días su presencia en la calle, “especialmente a pé e na zona comercial” co fin de poder aportar una maior seguridade que vén sendo solicitada non só pola veciñanza senón tamén por hostaleiros e comerciantes”. Sampedro Fernández agregó que estas medidas podrán verse incrementadas “se vemos que é necesario, non imos escatimar en esforzos” y anunció que en la junta local de seguridad convocada para el 19 de febrero se puedan tomar otro tipo de decisiones. 

“O retraso na convocatoria deste órgano colexiado ten que ver coa dispoñibilidade na axenda do subdelegado do Goberno, con el que “queremos traballar e enfrontar isto conxuntamente, pero eu coma alcaldesa considero isto urxente e non podo estar agardando; mentres tanto nós imos a tomar decisións que competan ó ámbito municipal”.

Instalación de cámaras

La mandataria ribeirense aprovechó ese encuentro con Bretal Laranga para tratar el asunto de la instalación de cámaras en puntos estratégicos de la capital barbanana “e que poden ser una ferramenta de gran axuda no referido á seguridade cidadá, evitando así moitos dos episodios que se poidan suceder e mesmo poderán utilizarse como unha mostra de calquera delito que se cometa nese entorno”. 

Esta medida, en la que desde el bipartito se está trabajando para poder implementar en un período corto de tiempo, se considera por parte de la alcaldesa que también podrá dar respuesta a otro tipo de incidentes que tengan que ver con infracciones de tráfico, delitos de orden o accidentes.

