Herido grave un sexagenario que fue atropellado en la Avenida de Buenos Aires, en Corrubedo

Un Renault Scenic arrolló a un peatón a última hora de la tarde del jueves en la Avenida Buenos Aires, en Corrubedo

La Avenida de Buenos Aires, principal carretera de acceso al núcleo de población de Corrubedo, fue escenario en torno a las ocho menos cuarto de la tarde de ayer de un accidente de tráfico, consistente en un atropello, en el que un peatón, vecino de dicha parroquia ribeirense, resultó herido de gravedad pues, al parecer, presentaba múltiples fractura en varias partes de su cuerpo como consecuencia del golpe que recibió por parte del coche y también en la caída sobre el asfalto.

Según informaron fuentes de los servicios de seguridad y de emergencias movilizados hasta el lugar, el suceso se registró en medio de esa larga recta, unos 200 metros después del desvío hacia la playa de A Ladeira cuando un sexagenario salió de una zona de garajes para cruzar la calzada, en el momento en que por esa carretera circulaba un vehículo monovolumen Renault Scenic, conducido por un hombre de mediana edad, y que lo arrolló. Según declaró este automovilista, no vio con antelación como el viandante irrumpió en la calzada y que cuando frenó ya lo tenía muy encima y no pudo evitar atropellarlo.

Aviso

Fue un particular el que a las 19.45 horas de este jueves contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que el peatón estaba herido, pero consciente. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a la Policía Local, todos ellos de Ribeira.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó, introduciéndola incluso en un colchón de vacío, para seguidamente proceder a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen las pruebas para determinar el alcance de sus lesiones, pues presentaba múltiples fracturas en sus piernas y costillas, así como tenía un hombro dañado. Los agentes municipales ribeirense se encargan de instruir el atestado correspondiente.