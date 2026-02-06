Mi cuenta

Herida una conductora de edad avanzada tras salirse de la vía su coche, que impactó con un árbol y empezó a arder en Palmeira

La víctima, con pronóstico reservado y a la que inmovilizaron, fue trasladada en una ambulancia del 061 medicalizada con el equipo sanitario del centro de salud del lugar

Chechu López
06/02/2026 15:00
Un equipo médico prestó una primera asistencia en el lugar a la víctima, que fue inmovilizada antes de su posterior traslado en una ambulancia del 061 hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza
Un equipo médico prestó una primera asistencia en el lugar a la víctima, que fue inmovilizada antes de su posterior traslado en una ambulancia del 061 hasta el Hospital do Barbanza
Chechu Río
Una conductora de edad avanzada resultó herida, con pronóstico reservado, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco después de la una y media de esta tarde en la carretera de titularidad provincial DP-6704, a su paso por el lugar de Ventín, en la parroquia ribeirense de Palmeira, concretamente entre el desvío hacia el campo de fútbol y el puente sobre la Autovía do Barbanza. 

Al parecer, su vehículo se salió de la vía en una curva hacia la derecha y seguidamente chocó contra un pino, y el automóvil empezó a arder, siendo sofocado posteriormente el incendio. Fue un particular el que contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para comunicar lo sucedido, precisando que había y una persona herida de diversa consideración, pero que estaba consciente,.

Medios movilizados

Desde dicho servicio se dio traslado al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, desde donde se informó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encargará de instruir el atestado; a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM y a las Policía Local y Nacional. 

Al lugar del suceso también se movilizó un equipo médico, que le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que tuvieron que sacar de dentro del automóvil y que fue inmovilizada con la colaboración de los equipos de emergencias, introduciéndola incluso en un colchón de vacío, para proceder a su evacuación al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. Los agentes municipales señalizaron el siniestro para que los demás usuarios de la vía circulasen despacio por el lugar.

El coche se salió de la vía, impactó contra un árbol y empezó a arder
El coche se salió de la vía, impactó contra un árbol y empezó a arder
Chechu Río
