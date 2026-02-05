Mi cuenta

Diario de Arousa

King África será el plato fuerte de unas fiestas de Entroido de seis días en Ribeira

El Concello presenta un cartel con actividades desde el viernes día 13 de febrero hasta el miércoles 18

Fátima Pérez
05/02/2026 19:15
La alcaldesa y el concejal de Festejos presentaron el cartel del Entroido ribeirense
Cedida
Ribeira presenta su programa cultural para este Entroido con actividades desde el viernes día 13 de febrero hasta el miércoles 18 y con la actuación de King África el lunes como plato fuerte de las fiestas.

Así lo confirmó la alcaldesa, María Sampedro, junto al concejal de Festejos, Fernando Abraldes, en la presentación del cartel. “O obxectivo é tratar de facer unha festa animada e divertida para que todos os veciños de Ribeira, con independencia da idade que teñan, poidan desfrutar dunhas datas que desprenden alegría e celebración”, explicó la regidora, que aprovechó para animar a toda la gente de la comarca a conocer el Entroido ribeirense.

Así, durante seis días, las calles del municipio que llenarán de ambiente festivo con las charangas ‘Os Celtas da Baña’ y ‘Fanfarria Farruxa’,. El sábado el tren infantil recorrerá las calles y también habrá hueco para celebrar la choqueirada infantil, concursos de disfraces, el festival de charangas y comparsas, y un espectáculo de música familiar ‘Son Animal’ de Paco Nogueiras. Ya el lunes después de las charangas a las 22:30 horas será el turno de King África acompañado por los Djs Manu GZ y Enter.

El Concello quiere recuperar también “ese espírito de luns de entroido que se perdeu nos últimos anos” por eso invita a la hostelería a participar para llenar las calles de ambiente.

Sorteo de San Valentín

Además, el sábado 14, coincidiendo con San Valentín, también habrá sitio para una celebración especial en la carpa del Malecón con el sorteo de una noche en una casa rural.

El punto y final de las fiestas llegará de la mano del clásico Enterro do Felipe con la quema en la Praza de Pontevedra y la degustación de dulces.

