El Ayuntamiento de Ribeira aprueba por unanimidad la solicitud conjunta del taller de empleo ‘Tahume XI’ con el de Porto do Son

La reforma de la casa de cultura de Carrera es una actuación contemplada en el POS+Complementario por importe de 121.000 euros Chechu Río

El pleno de la corporación municipal ribeirense celebrado ayer ratificó por unanimidad la solicitud conjunta por parte de los ayuntamientos de la capital barbanzana y de Porto do Son para financiar el taller de empleo ‘Tahume XI’, que se dirigirá a una veintena de habitantes de ambas localidades. La alcaldesa, María Sampedro, informó que las modalidades elegidas para el programa de este año son las de trabajos de carpintería y mueble y la de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.

La primera edila manifestó que “repetimos a iniciativa exitosa con dúas especialidades que contan con moita demanda, e que busca fomentar a formación, poñendo ao seu dispor ferramentas que faciliten a inserción laboral de persoas dos nosos municipios”. Sampedro también anunció que esa propuesta incluye la solicitud de incentivos a la contratación de las personas participantes por parte de empresas una vez haya rematado dicho taller.

A este respecto, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, señaló que, "evidentemente, estamos a favor de todo o que sexa formación e creación de postos de traballo entre os nosos veciños”. AY destacó las cifras del paro y la creación de puestos de trabajo durante el año pasado de la mano del Gobierno de España. Por último, indicó que es una obligación por parte de la corporación municipal apoyar e impulsar este tipo de actividades que conduzcan a la mejora del mercado laboral en la capital barbanzana.

Plan Único dos Concellos

Y el pleno municipal de Ribeira aprobó por unanimidad la propuesta para la participación del Ayuntamiento en el Plan Único dos Concellos-POS+2026, por el que la Diputación le asigna 1,3 millones de euros -500.315 euros se destinarán a obras y 805.519 euros a gasto corriente- junto a 421.000 a través del Plan Complementario, que se destinan a inversiones, con lo que el montante total para obras se elevará a 922.151 euros.

Las obras que se incluyen en el POS+2026 son la nueva pista polideportiva descubierta en el colegio de Olveira (72.973 euros), la pavimentación e instalación de servicios en el camino de O Carballal (140.994), la instalación de red de pluviales entre Outeiro y Viñanova (118.775), la renovación del parque infantil de Rúa Torreiro (98.985) y la pavimentación de varios caminos en la parroquia de Oleiros, como Meixe, Lixó y otros (68.587).

Además, en la propuesta para el POS+ Complementario figuran los proyectos de pavimentación y abastecimiento de agua potable en Pedriñas y Lomba (84.745 euros), pavimentación e instalación de red de pluviales en Rúa Mosqueiros (101.928), la reforma de la casa de cultura de Carreira (121.000) y la pavimentación y renovación de servicios en Rúa Serriño (114.163).

Posturas

La alcaldesa, María Sampedro, destacó que la propuesta aprobada contempla inversiones en las nueve parroquias y que para su elección contó “coa participación cidadá, a través da enquisa formulada, a escoita activa dos concelleiros, a necesidade e o equilibrio e a repercusión no interese público”. También dijo que esas obras responden a la puesta en marcha de mejoras de servicios básicos para la ciudadanía, y que la asignación económica de este año se ve incrementada con respecto a la del año pasado.

María Sampedro aclaró que la cantidad de dinero destinada a gasto corrente servirá para "dar cobertura a obrigas económicas como o incremento dos contratos de servizos, actualizacións nos salarios do persoal, servizos prestados desde o eido municipal e mesmo cumprir a obriga co Plan Económico Financeiro que herdamos do anterior alcalde”, apuntó la primera edila. “Sabemos que poderían existir outras tantas propostas de obras para acometer, mais temos que ser coherentes coas necesidades que máis se demandan e que poderán solucionar máis problemas, como é o caso da parroquia de Artes”, remarcó la regidora.

El portavoz del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, reprochó que “o gasto nas parroquias descendeu”, y puso como ejemplo a Aguiño y Oleiros, "que ven como os niveis de investimento baixan en 55.000 e 16.000 euros, respectivamente. Estamos centralizando o investimento en vez de levalo ás parroquias”, agregó el concejal socialistas, quien asumió un papel práctico a la hora de aportar mejoras a las obras propuestas. De todas maneras, declaró que todas las inversiones que se propongan le parecerán correctas "ao ser actuacións en beneficio de todos os veciños de Ribeira".

Alumbrado navideño

El edil del partido del puño y la rosa aprovechó su intervención para reclamar que se finalice la retirada del alumbrado navideño, "xa que os veciños xa remataron o Nadal e seguen as luces nas igrexas de Artes e Carreira, así como en Oleiros, Castiñeiras e demais parroquias. Estamos en febreiro e aínda seguen sen recoller”, remarcó.

Por su parte, el portavoz del BNG, Luis Pérez, demandó más inversión y destacó el actual Ejecutivo sigue el camino iniciado por la formación frentista centrado en las parroquias, "e esta proposta confirma que a política municipal impulsada polo BNG cando estivo no goberno, centrada no que pedían os veciños, era a correcta". La alcaldesa le replicó que “vostede nin inventou a pólvora nin o POS, e, por sorte, os saneamentos, os abastecementos e as pavimentacións chegaron a Ribeira moito antes que vostede”, dijo Sampedro Fernández.

Pérez Barral valoró que algunas de las propuestas del actual Ejecutivo son las mismas que defiende su partido, "como a a reforma da casa da cultura de Carreira ou a renovación do parque infantil de Corrubedo que continúa na liña do plan de parques Infantís impulsada polo BNG e que conseguiu mobilizar 700.000 euros na mellora de espazos da rapazada". Pese a ello, echó en falta "investimentos clave", como la extensión del saneamiento y de la traída de agua portable en Oleiros, Palmeira y Aguiño, o la pavimentación de vías principales como la Avenida de Ferrol o Rúa do Barreiro. Y denunció que el PP asume competencias de la Xunta de Galicia, como la construcción de una nueva pista para el colegio de Olveira, "mentres deixa fóra demandas veciñais históricas".