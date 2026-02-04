Ambar acomete la mejora térmica de su nave situada en el polígono industrial de Xarás, en Ribeira

La asociación Ambar desarrolla diversas acciones formativas n su reacondicionada nave del polígono industrial de Xarás

La asociación Ambar llevó a cabo el reacondicionamiento térmico de su nave ubicada en Xarás, que forma parte de los objetivos centrales de su proyecto ‘Talentos diversos’, que busca potenciar las capacidades de personas con diversidad funcional. Logró optimizar la eficiencia energética del espacio y lo habilitó como centro clave para desarrollar nuevas actividades y amplió su capacidad operativa, para desarrollar diversas acciones formativas en “un ambiente axeitado e confortable”.

Desde Ambar recordaron que 'Talentos diversos', proyecto cofinanciado por la Fundación ONCE a través de su convocatoria general, por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y por la Diputación de A Coruña con cargó al programa FOIE de subvenciones a entidades sin ánimos de lucro para la inversión de servicios sociales del año 2023. Los responsables de dicho colectivo presidido por Milagros Rey expresaron su agradecimiento a esas entidades por su apoyo constante "que permite que O Barbanza siga avanzando para converterse nun referente de accesibilidade e inclusión para todas as persoas".