Abierta hasta el 15 de febrero la inscripción para participar en la III Mostra de Mulleres Creadoras de Ribeira

Imagen de archivo del acto inaugural de la II Mostrá de Milleres Creativas de Ribeira 2025 Chechu Río

La Concellería de Cultura de Ribeira abre desde hoy hasta el próximo 15 de febrero el plazo de inscripción para participar en la III Mostra de Mulleres Creadoras, en la que se seleccionarán entre 30 y 35 obras, según su tamaño, para estar bien distribuidas en la sala del centro Lustres Rivas en la que se exhibirán, así como para figurar en el catálogo correspondiente. Las creadoras interesadas en esta propuesta cultural deben enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico culturaefestexos@ribeira.gal con sus datos de contacto, una fotografía de alta calidad de la pieza con la que se concurre y una descripción de la misma en documento Word o formato editable -con datos técnicos, título, autoría, o seudónimo, técnica, año, tamaño, así como un texto que haga referencia a la misma y una pequeña biografía de la autora.

Las bases de la convocatoria establecen que se admite un máximo de una obra por persona, con la excepción de que una misma obra la compongan varias piezas, tipo díptico o tríptico, etc. Asimismo, el tamaño máximo de esas piezas no podrá exceder 1,20 metros de largo por 1,20 metros de alto, con la finalidad de que se pueda garantizar, el menos, las 30 participantes en la exposición. El catálogo se editará en formato cuadrado, de 22 por 212 centímetros, y acompañará a la inauguración de la exposición que se programó para el día 6 de marzo.

Para la selección de las participantes en la muestra, en el caso de registrarse más solicitudes que plazas disponibles, se tendrá en cuenta en primer lugar que sean mujeres artistas empadronadas en Ribeira y que no expusieron en la anterior edición de esta muestra. En segundo lugar, se le dará prioridad a las artistas censadas en otros lugares y que tampoco expusieron en la convocatoria de 2025. En tercer lugar se tendrán en cuenta las féminas artistas empadronadas en la capital barbanzana y que exhibieron su obra en la muestra del año pasado y, por último, se elegirán las que estén empadronadas en otras localidades y que expusieron en la muestra del año pasado.