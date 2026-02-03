Mi cuenta

Un vecino de Ribeira se queda a las puertas del Pleno al 15, pero logra un total de 23.587 euros con una quiniela de 14 aciertos y varios de 13 y 12

El afortunado, que prefiere permanecer en el anonimato, habría obtenido más de 680.000 euros si el Athletic de Bilbao le gana 2-1 a la Real Sociedad en lugar de acabar empatando a unos

Chechu López
03/02/2026 12:25
La Administración de Loterías Nº1 de Ribeira, regentada por Joaquín Valeiras y su hijo, selló el boleto de 14 aciertos de La Quiniela
Chechu Río
Un ribeirense de mediana edad ha ganado un premio total de 23.587 euros en la jornada 39 de La Quiniela de fútbol tras convertirse en uno de los 39 acertantes de 14. Por los 14 acierto obtuvo 21.154,80 euros pero, al tratarse la suya de una apuesta múltiple, también tiene varios de 13 y de 12, percibiendo por cada uno de ellos 467,69 y 50,17 euros, con lo que el premio se incrementó.

El afortunado se quedó a las puertas de conseguir el Pleno al 15, pues en el derbi vasco entre el Athletic de Bilbao y Real Sociedad, que acabó en empate (1-1), el vecino de la capital barbanzana le había puesto victoria por la mínima de 2-1 a favor de los leones. De haber acertado el resultado de dicho partido se habría llevado 680.462 euros, como ocurrió con los diez acertantes de dicha categoría, entre los que hay alguno de A Coruña.

Anonimato

Según ha podido saber este periódico, el premiado, que quiere que su identidad permanezca en el anonimato, ya ha pasado esta mañana por la Administración de Lotería Nº1, ubicada en la Rúa Cristóbal Colón, al lado de la iglesia parroquial de Santa Uxía, que regentan Joaquín Valeiras y su hijo, en la que selló su boleto. Además, también acudió a la entidad financiera correspondiente para cobrar su premio. 

Cabe recordar que el despacho de loterías regentado por Valeiras ya selló boletos con dos premios del Pleno al 15 en el año 2020, uno de los cuales alcanzó los 388.476,77 euros en la semana 28, correspondiente al 8 de julio, mientras que en la semana 31, del 27 de julio, el ganador se llevó 28.444,30 euros.

