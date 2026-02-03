Un centenar de músicos y artistas se convirtieron en ‘grandes iconas’ en el homenaje de la Orquestra Sons en Ribeira a figuras mundiales de la canción

Un centenar de músicos y artistas se subieron al escenario del auditorio de Ribeira, que registró un lleno absoluto en su patio de butacas Chechu Río

Con el patio de butacas del auditorio de Ribeira repleto, se desarrolló el espectáculo ‘Grandes Iconas’ que, con más de un centenar de músicos sobre el escenario para hacer vibrar y emocionar al público en un espacio en el que la libertad, identidad, diversidad y orgullo como fuerza creativa, impulsó la Orquestra Sons. Lo hizo en homenaje a figuras de la música que abrieron caminos, rompieron normas y se convirtieron en referentes de identidad, valentía y expresión personal, y que además fueron artistas que no sólo marcaron a generaciones por sus éxitos, sino también por su compromiso con la visibilidad, el orgullo y la autenticidad.

Así, el público pudo ver el reflejo de Raffaella Carrá, Mecano, Abba a través de las voces del grupò coral, pero también a Chavela Vargas, Rocío Jurado, Queen, Laura Pausini, Alaska, Tino Casal, Mónica Naranjo, Bee Gees, Yuri, Gloria Trevi, The Weather Girls, Gloria Gaynor, Bonnie Tyler y otras figuras que lograron elevar a los altares a artistas locales como Marga Loureda, Glauka, Lau Panicanela, Susana Sampedro, Cris Román, Mariú, Mónika, Chiña, Martín Silva y Jon Mourelos, además de las colaboraciones de Elena 'do Vighés', Marián Sampedro, María Villar, Leticia Crujeiras, Valeria Crujeiras, Úrsula Dozo y Chamaquito Pistolas. Todo ellos pusieron el broche de oro, con la interpretación del tema 'Que non se acabe o mundo', a una evento que quedará guardado en la retina y en la memoria de los asistentes.

Colorido en el escenario

La Orquestra Sons, dirigida por Xandre Millet y compuesta por 35 músicos -en su mayoría son de Ribeira, pero también de otros puntos del panorama gallego y nacional-, acompañada del Coro Cores de A Coruña, con 42 componentes, ofreció una primera parte en la que el escenario se llenó de colorido, de energía y espíritu festivo con los mixes de Mecano, Raffaella Carrá y Abba. Mientras tanto, en la segunda parte fue el Coro Grandes Iconas -creado especialmente para esta ocasión por las sopranos Alicia González, Anna Melikhova, Katarina Melikhova y Verónica Peiteado; los tenores Felipe Sánchez, Jon Mourelos y Manuel Vázquez; los altos Lucía López, Myrna Fraguglia y Noa Guzmán, y los bajos Gabriel Río, Pablo Carreira y Pablo Nieves-, una decena de solistas locales invitados y siete cantantes colaboradores fueron los encargados de ofrecer una experiencia más emocional y próxima, en la ue las voces, las historias y las identidades se entrelazaron para crear un espacio de expresión, orgullo y diversidad compartida.

Con todo ello, la Orquestra Sons, con sus bandurrias, mandolinas, guitarras, laudes, percusión, bajos, batería y piano, apostó por seguir rompiendo con los estereotipos y los límites del mundo de la música clásica y de las orquestas de pulso y púa. Y lo hizo con por medio de una sonoridad innovadora, que mezcló púa, percusión y lenguajes contemporáneos y con una propuesta artística que reivindicó la libertad, la diversidad y el poder transformador de la música. En este proyecto ha querido contar con la colaboración inestimable del Coro Cores, que surgió hace casi tres años para fomentar la igualdad, la inclusividad, la diversidad y la solidaridad.

'Grandes Iconas' fue un concierto que también sirvió para poner en valor el talento que hay en Ribeira y en el resto de la comarca, y su decena de artistas locales que se subieron al escenario convirtieron ese espectáculo en el mejor escaparate para exhibir la creatividad y fuerza artística de esta zona, conectando la música global con los talentos más próximos a los espectadores. A ellos se sumó el referido Coro Cores, dirigido por Pablo Carreira, que aportó una grandeza expresiva aportando un mayor impacto sonoro al espectáculo.