Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Un centenar de músicos y artistas se convirtieron en ‘grandes iconas’ en el homenaje de la Orquestra Sons en Ribeira a figuras mundiales de la canción

El espectáculo fue un homenaje a figuras de la música que abrieron caminos, rompieron normas y marcaron a generaciones por sus éxitos y por su compromiso con la visibilidad, orgullo y autenticidad

Chechu López
03/02/2026 08:10
Un centenar de músicos y artistas se subieron al escenario del auditorio de Ribeira, que registró un lleno absoluto en su patio de butacas
Un centenar de músicos y artistas se subieron al escenario del auditorio de Ribeira, que registró un lleno absoluto en su patio de butacas
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Con el patio de butacas del auditorio de Ribeira repleto, se desarrolló el espectáculo ‘Grandes Iconas’ que, con más de un centenar de músicos sobre el escenario para hacer vibrar y emocionar al público en un espacio en el que la libertad, identidad, diversidad y orgullo como fuerza creativa, impulsó la Orquestra Sons. Lo hizo en homenaje a figuras de la música que abrieron caminos, rompieron normas y se convirtieron en referentes de identidad, valentía y expresión personal, y que además fueron artistas que no sólo marcaron a generaciones por sus éxitos, sino también por su compromiso con la visibilidad, el orgullo y la autenticidad. 

Así, el público pudo ver el reflejo de Raffaella Carrá, Mecano, Abba a través de las voces del grupò coral, pero también a Chavela Vargas, Rocío Jurado, Queen, Laura Pausini, Alaska, Tino Casal, Mónica Naranjo, Bee Gees, Yuri, Gloria Trevi, The Weather Girls, Gloria Gaynor, Bonnie Tyler y otras figuras que lograron elevar a los altares a artistas locales como Marga Loureda, Glauka, Lau Panicanela, Susana Sampedro, Cris Román, Mariú, Mónika, Chiña, Martín Silva y Jon Mourelos, además de las colaboraciones de Elena 'do Vighés', Marián Sampedro, María Villar, Leticia Crujeiras, Valeria Crujeiras, Úrsula Dozo y Chamaquito Pistolas. Todo ellos pusieron el broche de oro, con la interpretación del tema 'Que non se acabe o mundo', a una evento que quedará guardado en la retina y en la memoria de los asistentes.

Colorido en el escenario

La Orquestra Sons, dirigida por Xandre Millet y compuesta por 35 músicos -en su mayoría son de Ribeira, pero también de otros puntos del panorama gallego y nacional-, acompañada del Coro Cores de A Coruña, con 42 componentes, ofreció una primera parte en la que el escenario se llenó de colorido, de energía y espíritu festivo con los mixes de Mecano, Raffaella Carrá y Abba. Mientras tanto, en la segunda parte fue el Coro Grandes Iconas -creado especialmente para esta ocasión por las sopranos Alicia González, Anna Melikhova, Katarina Melikhova y Verónica Peiteado; los tenores Felipe Sánchez, Jon Mourelos y Manuel Vázquez; los altos Lucía López, Myrna Fraguglia y Noa Guzmán, y los bajos Gabriel Río, Pablo Carreira y Pablo Nieves-, una decena de solistas locales invitados y siete cantantes colaboradores fueron los encargados de ofrecer una experiencia más emocional y próxima, en la ue las voces, las historias y las identidades se entrelazaron para crear un espacio de expresión, orgullo y diversidad compartida.

Con todo ello, la Orquestra Sons, con sus bandurrias, mandolinas, guitarras, laudes, percusión, bajos, batería y piano, apostó por seguir rompiendo con los estereotipos y los límites del mundo de la música clásica y de las orquestas de pulso y púa. Y lo hizo con por medio de una sonoridad innovadora, que mezcló púa, percusión y lenguajes contemporáneos y con una propuesta artística que reivindicó la libertad, la diversidad y el poder transformador de la música. En este proyecto ha querido contar con la colaboración inestimable del Coro Cores, que surgió hace casi tres años para fomentar la igualdad, la inclusividad, la diversidad y la solidaridad. 

'Grandes Iconas' fue un concierto que también sirvió para poner en valor el talento que hay en Ribeira y en el resto de la comarca, y su decena de artistas locales que se subieron al escenario  convirtieron ese espectáculo en el mejor escaparate para exhibir la creatividad y fuerza artística de esta zona, conectando la música global con los talentos más próximos a los espectadores. A ellos se sumó el referido Coro Cores, dirigido por Pablo Carreira, que aportó una grandeza expresiva aportando un mayor impacto sonoro al espectáculo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ranca

Ranca causa baja en el Juventud Cambados
María Caldas
Compostero en Sobradelo

El compostaje comunitario permitió tratar 151 toneladas de residuos orgánicos en Vilagarcía en 2025
Olalla Bouza
El ideal gallego

Evaristo, Rebeliom do Inframundo y Kumbia Queers, entre las primeras confirmaciones de Revenidas en Vilaxoán
Olalla Bouza
Boiro Barraña

El Boiro recibirá al Barco en Valiño ante el mal estado de Barraña
María Caldas