El PSOE de Ribeira le reprocha al Gobierno local que incremente el gasto corriente y rebaje las inversiones con cargo al POS+2026

Francisco Suárez-Puerta Colomer, primero por la derecha, es el portavoz del grupo municipal del PSOE de Ribeira Gonzalo Salgado

Tras hacerse pública la propuesta de participación del Ayuntamiento de Ribeira en el Plan Único dos Concellos de la Diputación de A Coruña que se llevará a un pleno extraordinario y urgente convocado para mañana, ya se producen las primeras reacciones. Así, el grupo municipal del PSOE ribeirense denuncia que el Ejecutivo presidido por María Sampedro “está a facer xusto aquilo que dicía rexeitar cando estaba na oposición: convoca un pleno extraordinario e urxente ao mediodía, traslada documentación de forma incompleta e impulsa unha proposta que aumenta o gasto corrente mentres reduce o investimento en obras”, indicó su portavoz, Francisco Suárez-Puerta.

Desde las filas del partido del puño y la rosa señalaron que la alcaldesa convocó ayer dicha sesión de manera extraordinaria y urgente, para mañana a las 14.15 horas, “en plena franxa laboral”. Los socialistas recuerdan que el estuvo años criticando este tipo de horarios, porque “tiñan obrigas laboráis, que agora desapareceron unha vez chegaron ao Goberno”, señala Suárez-Puerta Colomer, quien apunta que, además, la documentación se les entregó con sólo dos días de antelación y, según denuncia, “de maneira parcial e incompleta. No expediente faltan documentos esenciais -os proxectos onde poder consultar as memorias descritivas, planos, plans de obra e prazos de execución- de tres actuacións das que só se coñece a denominación e a contía”.

En este sentido, se refiere a la instalación de servicios en el camino de O Carballal, por 140.994 euros; la pavimentación y red de pluviales en Rúa Mosqueiros (101.928), y la pavimentación y renovación de servicios en Rúa Serriño (114.163). “En total, máis de 357.000 euros, dos que a día de hoxe non se nos traslada información vital para poder valorar o alcance real das obras. ¿Se non sabemos onde empeza e onde remata, como imos poder debater con rigor unha intervención?”, sostiene el edil del PSOE, que incide en que esta situación “impide un estudo serio e dificulta o control político debido. Nunca se deu unha situación así mentres o PSOE formou parte do goberno municipal, pois sempre se facilitou a información completa”.

Asombro

Los socialistas ribeirenses muestran su asombro por la “orientación xeral das cifras: o Executivo de Sampedro pretende destinar máis de 800.000 euros a gasto corrente, incrementando unha partida que anteriormente criticaban abertamente”. Y agrega que, a la vez, la inversión en obras desciende en más de 46.000 euros, quedando en alrededor de 922.000 euros. “O resultado é claro: máis gasto corrente e menos investimento en obras”, subrayan desde el grupo municipal socialista, y recriminaron que “e esta forma de actuar vai en contra da finalidade do POS”. Según indica Suárez-Puerta, la mayor parte de los fondos se destinan a gasto corrente: “un 61,69% fronte ás obras ou investimentos, que supoñen o 38,31%”. Y añadió que, gracias al Plan Complementario, al que se destinan 421.836 euros, los porcentajes se equilibran y alcanzan el 53,38% del total en obras y un 46,62% en gasto corriente.

El PSOE también reprocha que en la propuesta del bipartito desaparecen promesas y se cambia el criterio. “O PSOE lembra que o PP, na oposición, presentou unha emenda con 22 obras propostas, pero agora, no goberno, “propon cousas distintas e desaparecen gran parte das actuacións coas que xeraron debate e expectativas en anos pasados”. Entre otras, los socialistas refieren que quedan fuera obras como la zona de ocio en el solar de Goda, en Artes; la reforma del solar anexo al campo de fútbol para aparcamiento y campo de la fiesta, Oleiros; la segunda fase de las aceras de Coroso hacia la carretera general, que se llevó a pleno por parte del PP en dos ocasiones, y la humanización de Rúa da Barreira hasta la Rúa da Habana, en Ribeira. También lamentan que no se proponga la continuidad de actuación como la Rúa Buenos Aires, en Corrubedo, o la Avenida de Ferrol. Y advierte que “as obras seleccionadas non se corresponden coas demandas recollidas na enquisa veciñal de 2025, da que dispoñemos resultados, sorprende este cambio tan drástico nun ano. Mentres zonas como San Roque eran un clamor, agora non se inviste no parque”.

Por eso, insta al equipo de gobierno a hacer públicos los resultados de la encuesta para que la ciudadanía pueda contrastar que actuaciones fueron propuestas por los ribeirenses, cuántas veces se repitieron y cuales responden a la decisión directa del Ejecutivo. “Facer enquisas para despois non telas en conta non serve de nada”, concluyó Suárez-Puerta, que incide en que la propuesta del PP evidencia “falta de coherencia e falta de transparencia”, y anuncia que reclamará la totalidad de los expedientes y llevará al pleno sus sugerencias y propuestas.