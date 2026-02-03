Herida una conductora en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados en la carretera DP-7304, en Artes

Un Renault Captur, conducido por la mujer que resultó herida, recibió el impacto de una furgoneta Peugeot Partner Chechu Río

Una mujer de 65 años, cuya identidad responde a las iniciales M.J.G.M., que iba de conductora de un Renault Captur, resultó herida en un accidente de tráfico registrado en torno a la una menos veinte de este mediodía como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en el vial de titularidad provincial DP-7304, entre Xarás y Bretal, a la altura de la parroquia ribeirense de Artes.

Al parecer, el siniestro se produjo debido a una colisión entre una furgoneta Peugeot Partner que procedía de la pista que comunica con el Centro Recreativo de Artes y pretendía incorporarse a la carretera principal y lo hizo en el momento en que por esa calzada circulaba el Renault Captur, alcanzándolo en la parte trasera del lateral derecho, y este último vehículo fue a parar a unos 50 metros, y quedó girado en el sentido contrario al de la marcha.

Alerta

Fue un particular el que a las 12.41 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, indicando que había una persona herida. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente de tráfico a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), con base en Ribeira, cuyo personal técnico de emergencias sanitaria inmovilizó a la víctima, introduciéndola en un colchón de vacío y, una vez dentro del vehículo asistencial, procedió a su evacuación al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Además, desde el 112 se solicitaron los servicios de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y del Grupo de Atención ás Emerxencias (GAEM), que colaboraron en la atención a la víctima y en comprobar las condiciones de seguridad, así como a la Policía Local, que estuvo regulando la circulación rodada, dando paso alternativo por la zona de la calzada que estaba libre, y también la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado correspondiente.

Una furgo9neta Peugeot Partner fue uno de los dos vehículos implicados en el accidente de tráfico en la carretera provincial DP-7304, en Artes Chechu Río