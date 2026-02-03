El Gobierno de Ribeira propone destinar el 53,38% del POS+2026 y Plan Complementario a obras y el 46,62% restante a gasto corriente

Una de las obras que figuran en en la propuesta del Gobierno ribeirense para financiar con cargo al POS+2026 es la n nueva pista polideportiva descubierta en el colegio de Olveira, por 72.973 euros Chechu Río

El Gobierno local de Ribeira presentará en el pleno extraordinario y urgente convocado para mañana, 4 de febrero, a partir de las dos y cuarto de la tarde, su propuesta de participación en el Plan Único dos Concellos-POS+2026 y Plan Complementario, ambos de la Diputación de A Coruña, en el que a la capital barbanzana le corresponde un total de cerca de 1.727.670 euros. De la aportación provincial de 633.713 euros del POS+2026 correspondiente a este año, el bipartito plantea que casi 500.315 euros se destinen a obras y los casi 133.400 restantes sean para gasto corriente. A esta última finalidad también propone destinar la totalidad de los algo más de 672.120 euros de la aportación provincial de 2025.

Las obras que se incluyen en el POS+2026 son la nueva pista polideportiva descubierta en el colegio de Olveira (72.973 euros), la pavimentación e instalación de servicios en el camino de O Carballal (140.994), la instalación de red de pluviales entre Outeiro y Viñanova (118.775), la renovación del parque infantil de Rúa Torreiro (98.985) y la pavimentación de varios caminos en la parroquia de Oleiros, como Meixe, Lixó y otros (68.587).

Además, en la propuesta para el POS+ Complementario figuran los proyectos de pavimentación y abastecimiento de agua potable en Pedriñas y Lomba (84.745 euros), pavimentación e instalación de red de pluviales en Rúa Mosqueiros (101.928), la reforma de la casa de cultura de Carreira (121.000) y la pavimentación y renovación de servicios en Rúa Serriño (114.163). De esta manera, el importe total destinado a obras es de 922.150 euros y para gasto corriente 805.520 euros.