El Gobierno de Ribeira propone destinar el 53,38% del POS+2026 y Plan Complementario a obras y el 46,62% restante a gasto corriente

Las mayores inversiones en ambos son la pavimentación e instalación de servicios en el camino de O Carballal, por 140.994 euros, y la reforma de la casa de cultura de Carreira, por 121.000

Chechu López
03/02/2026 18:30
Una de las obras que se incluyen en la propuesta del Gobierno loca ribeirense para financiar con cargo al POS+2026 es la n nueva pista polideportiva descubierta en el colegio de Olveira, por 72.973 euros
Una de las obras que figuran en en la propuesta del Gobierno ribeirense para financiar con cargo al POS+2026 es la n nueva pista polideportiva descubierta en el colegio de Olveira, por 72.973 euros
Chechu Río
El Gobierno local de Ribeira presentará en el pleno extraordinario y urgente convocado para mañana, 4 de febrero, a partir de las dos y cuarto de la tarde, su propuesta de participación en el Plan Único dos Concellos-POS+2026 y Plan Complementario, ambos de la Diputación de A Coruña, en el que a la capital barbanzana le corresponde un total de cerca de 1.727.670 euros. De la aportación provincial de 633.713 euros del POS+2026 correspondiente a este año, el bipartito plantea que casi 500.315 euros se destinen a obras y los casi 133.400 restantes sean para gasto corriente. A esta última finalidad también propone destinar la totalidad de los algo más de 672.120 euros de la aportación provincial de 2025.

Las obras que se incluyen en el POS+2026 son la nueva pista polideportiva descubierta en el colegio de Olveira (72.973 euros), la pavimentación e instalación de servicios en el camino de O Carballal (140.994), la instalación de red de pluviales entre Outeiro y Viñanova (118.775), la renovación del parque infantil de Rúa Torreiro (98.985) y la pavimentación de varios caminos en la parroquia de Oleiros, como Meixe, Lixó y otros (68.587). 

Además, en la propuesta para el POS+ Complementario figuran los proyectos de pavimentación y abastecimiento de agua potable en Pedriñas y Lomba (84.745 euros), pavimentación e instalación de red de pluviales en Rúa Mosqueiros (101.928), la reforma de la casa de cultura de Carreira (121.000) y la pavimentación y renovación de servicios en Rúa Serriño (114.163). De esta manera, el importe total destinado a obras es de 922.150 euros y para gasto corriente 805.520 euros.

