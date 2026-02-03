Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Denunciado en Ribeira un hombre por conducción temeraria al adelantar en línea continua y curvas bajando por la cuesta en A Mámoa

Las grabaciones de imágenes realizadas desde otro vehículo resultaron claves para identificar a un sexagenario de Carreira como el piloto infractor, y su posterior localización

Chechu López
03/02/2026 07:20
Imagen de la infracción que fue grabada en video por un ocupante de otro vehículo cuando iba inmediatamente detrás suya
Imagen de la infracción que fue grabada en video por un ocupante de otro vehículo cuando iba inmediatamente detrás suya
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Policía Local de Ribeira denunció y propuso para sanción administrativa a un conductor sexagenario por la presunta comisión de una infracción de conducción temeraria, lo que acarrea una multa de 500 euros y la detracción de seis puntos en el carnet de conducir. Los hechos que se le atribuyen se registraron en torno a las ocho menos veinte de la tarde de este pasado sábado cuando, según parece, ese automovilista circulaba con su vehículo por la cuesta de A Mámoa -carretera de titularidad provincial DP-7305- en sentido descendente e iba adelantando con su Renault Captur a otros vehículos en un tramo en línea continua y de curvas.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia recibió una primera llamada de un particular que contactó con ese servicio para alertar de esa incidencia que consideraba que suponía un riesgo para la circulación. Sus gestores pusieron ese hecho en conocimiento de la Policía Local ribeirense, con la que también contactaron a continuación varios conductores para alertar de lo mismo, y uno de ellos incluso llegó a aportar vídeos con grabaciones de ello en un momento que iba detrás del Renault Captur. El visionado de esas imágenes permitió la identificación del automóvil y, aproximadamente, a las ocho de la tarde y tras las gestiones realizadas por los agentes municipales se pudo localizar tanto al coche como al conductor en su domicilio de la parroquia de Carreira, y se le comunicó que iba a ser propuesto para sanción.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ranca

Ranca causa baja en el Juventud Cambados
María Caldas
Compostero en Sobradelo

El compostaje comunitario permitió tratar 151 toneladas de residuos orgánicos en Vilagarcía en 2025
Olalla Bouza
El ideal gallego

Evaristo, Rebeliom do Inframundo y Kumbia Queers, entre las primeras confirmaciones de Revenidas en Vilaxoán
Olalla Bouza
Boiro Barraña

El Boiro recibirá al Barco en Valiño ante el mal estado de Barraña
María Caldas