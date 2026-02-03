Denunciado en Ribeira un hombre por conducción temeraria al adelantar en línea continua y curvas bajando por la cuesta en A Mámoa

Imagen de la infracción que fue grabada en video por un ocupante de otro vehículo cuando iba inmediatamente detrás suya Cedida

La Policía Local de Ribeira denunció y propuso para sanción administrativa a un conductor sexagenario por la presunta comisión de una infracción de conducción temeraria, lo que acarrea una multa de 500 euros y la detracción de seis puntos en el carnet de conducir. Los hechos que se le atribuyen se registraron en torno a las ocho menos veinte de la tarde de este pasado sábado cuando, según parece, ese automovilista circulaba con su vehículo por la cuesta de A Mámoa -carretera de titularidad provincial DP-7305- en sentido descendente e iba adelantando con su Renault Captur a otros vehículos en un tramo en línea continua y de curvas.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia recibió una primera llamada de un particular que contactó con ese servicio para alertar de esa incidencia que consideraba que suponía un riesgo para la circulación. Sus gestores pusieron ese hecho en conocimiento de la Policía Local ribeirense, con la que también contactaron a continuación varios conductores para alertar de lo mismo, y uno de ellos incluso llegó a aportar vídeos con grabaciones de ello en un momento que iba detrás del Renault Captur. El visionado de esas imágenes permitió la identificación del automóvil y, aproximadamente, a las ocho de la tarde y tras las gestiones realizadas por los agentes municipales se pudo localizar tanto al coche como al conductor en su domicilio de la parroquia de Carreira, y se le comunicó que iba a ser propuesto para sanción.