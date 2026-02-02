Trasladado en ambulancia al Hospital do Barbanza el conductor de una furgoneta tras resultar herido en una colisión en Ribeira

La furgoneta del joven conductor que resultó herido sufrió daños en el lateral izquierdo a causa del impacto por parte de otro coche Chechu Río

El conductor de una furgoneta fue trasladado a primera hora de esta tarde esta tarde por una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital do Barbanza tras resultar herido en un accidente de tráfico en el casco urbano de Ribeira. Al parecer, el suceso se registró en la Avenida da Constitución, a la altura de la intersección con la Rúa Estatuto, el colegio Galaxia y la Casa da Xuventude, debido a que otro coche impactó frontolateralmente contra el vehículo que manejaba el varón que finalmente sufrió lesiones.

En un primer momento, ninguno de los ocupantes de los dos vehículos implicados parecía estar herido, e incluso firmaron el parte amistoso. Sin embargo, posteriormente, el hombre que iba a los mandos de la furgoneta se empezó a quejar de dolores en el cuello, hombros y espalda, por lo que en torno a las tres y cuarto de esta tarde contactó con el 061 para solicitar sus servicios, indicando que había sufrido un accidente de circulación. Desde dichos servicios sanitarios dieron traslado de ese suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a la Policía Local.

Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar de Xarás fueron anulados cuando se dirigían al lugar, pues su intervención no era necesaria. Después de estar un rato buscando el accidente por la zona tanto los efectivos del GAEM y los agentes municipales, pudieron encontrar a la persona que indicaba que estaba herida, le colocaron un collarín para inmovilizarle el cuello y luego llegó la ambulancia de SVB, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia, para seguidamente proceder a su traslado al servicio de Urxencias del hospital comarcal para que recibiera la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.