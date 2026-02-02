Queda en libertad el delincuente multirreincidente que agredió a cuatro policías nacionales en Ribeira

La Policía Nacional trasladó al detenido de la comisaría a los juzgados en el coche patrulla que sufrió daños en la embestida Chechu Río

El delincuente multirreincidente de Ribeira que en torno a la una de la madrugada del sábado agredió a cuatro policías nacionales cuando procedían a detenerlo, algo que finalmente consiguieron, quedó poco antes de la una de la tarde de ayer en libertad, aunque sigue investigado por los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, así como por un delito contra la seguridad vial, al conducir pese a tener el carnet retirado desde hace varios años y hacerlo de manera temeraria. Así lo decretó la titular de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira, tras llegar a las nueve de la mañana a la sede judicial con la custodia policial procedentes de los calabozos de la comisaría, y después de que la Fiscalía no solicitase ni su ingreso en prisión, ni otro tipo de medidas cautelares.

La agresión a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comisaría ribeirense fue la conclusión de la persecución que se inició poco antes en la rotonda de la cuesta de A Mámoa, en el vial provincial DP-7305 cuando una patrulla lo vio a los mandos de un Opel Corsa rojo y trató de interceptarlo debido as que tenían conocimiento de que lo hacía sin tener carnet, pero hizo caso omiso a sus indicaciones y siguió a gran velocidad en sentido ascendente, por lo que se inició una persecución, en la que el delincuente cambiada constantemente de un carril al otro, llegando a circular por el del sentido contrario y poniendo en peligro a tres vehículos, que tuvieron que hacer paradas de emergencia, teniendo que salirse de la vía alguno de ellos.

Bloqueo del paso

Seguidamente, atravesó la rotonda del cruce de O Vilar para dirigirse por la DP-7202 hacia Artes. En ese momento, dicha patrulla solicitó el apoyo de sus compañeros y de la Policía Local para bloquearle las dos salidas que hay de ese vial para seguir por la carretera DP-7304, de Xarás hacia Corrubedo. Finalmente, siguió por el vial que atraviesa Goda y al llegar al cruce donde esperaba el otro coche patrulla, lo embistió y chocó contra el vallado de una finca, además de que un agente que se le puso delante para darle el alto tuvo que apartarse para evitar que lo arrollase y ahora no haya que lamentar una desgracia mayor.

A continuación, empezó a acelerar para dar marcha atrás y escapar, pero no lo logró. Los policías le requirieron que saliera del coche, peor no lo hizo, por lo que acabaron rompiendo los cristales de las ventanillas y la emprendió a patadas con ellos, por lo que los agentes le agarraron las piernas, y su reacción del posteriormente detenido fue la de darles puñetazos, alcanzando a uno de ellos, al que le rompió la nariz, pero también causó lesiones a los otros tres compañeros. Pese a su oposición, acabó arrestado, aunque tras pasar dos noches en los calabozos de la comisaría acabó quedando nuevamente en libertad.

Cabe recordar que esta es la sexta vez que la Policía Nacional detuvo a ese delincuente multirreincidente desde que a mediados de diciembre pasado salió de prisión. En tre de las ocasiones fue arrestado por delitos de robo con fuerza, otra por atentado a la autoridad tras amenazar a los agentes de la comisaría con un cuchillo y el pasado jueves lo detuvieron por tráfico de drogas y por quebrantamiento de condena al incumplir una orden de alejamiento respecto a su hermana. En todas esas ocasiones, así como en la más reciente, el Tribunal de Instancia de Ribeira lo dejó siempre en libertad, pese a mantenerle la condición de investigados por los delitos que se le atribuyeron en cada ocasión.

Reacciones

Las reacciones a lo ocurrido no cesan y ayer tomó la palabra el secretario local del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la comisaría de Ribeira, Eusebio Gómez, quien declaró que "que lleguemos al extremo de que haya cuatro policías lesionados y que, al final, no lo manden a prisión, cuando se trata de una persona que estaba en una situación condicionada para no incumplimir una orden de alejamiento, que no delinquiera y se portase bien, y que ahora ocurra esto, quiere decir que algo está fallando, porque no tiene lógica alguna".

Eusebio Gómez agregó que pese a todo lo que ha sucedido y que la decisión de la jueza haya sido la de no privarle de libertad, "nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, siempre estamos para defender a la ciudadanía y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos que seguir trabajando aunque nos duela y acabe con estos resultados". Además, los sucesos que han reactivado la ola de delincuencia en la capital barbanzana en las últimas semanas han provocado que se reaviven las históricas reivindicaciones de más medios policiales en Ribeira para hacer frente a esa preocupante situación de inseguridad en la localidad.