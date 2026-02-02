Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La conselleira do Mar y la alcaldesa de Ribeira abordan actuaciones para garantizar la seguridad de las infraestructuras de los puertos

Marta Villaverde y María Sampedro abordaron las actuaciones en marcha y otra futuras para dar continuidad de las actividades pesquera y marisquera, incluyendo formación y apoyo al sector del mar

Chechu López
02/02/2026 13:45
La conselleira do Mar, acompañada del presidente de Portos de Galicia y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, mantuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ribeira y el concejal de Mar
La conselleira do Mar, acompañada del presidente de Portos de Galicia y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, mantuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ribeira y el concejal de Mar
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada del presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, mantuvo a primera hora de esta mañana una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y el concejal de Mar, Fernando Abraldes, para analizar el estado de las actuaciones que están en marcha en los puertos de la localidad, y para abordar nuevas líneas de colaboración en materia de infraestructuras, formación y apoyo al sector del mar.

Así, en ese encuentro se revisaron las mejoras y actuaciones de mantenimiento previstas en los muelles de Santa Uxía y de Aguiño para tratar de garantizar la seguridad de las infraestructuras y la continuidad de las actividades pesquera y marisquera. También sirvió para avanzar en cuestiones vinculadas a la formación profesional del sector, entre ellas, la organización de cursos para rederas, una demanda ya trasladada por parte del Ayuntamiento ribeirense y que será coordinada con la Cofradía de Pescadores para su puesta en funcionamiento. En este ámbito, la Consellería do Mar puso en valor el papel de la formación como herramienta clave para la profesionalización y el relevo generacional en el sector pesquero.

Por último, los participantes en esa reunión abordaron la colaboración institucional para la conservación y difusión del patrimonio marítimo local, como elemento de identidad cultural y dinamización social y turística de Ribeira. Villaverde destacó “o investimento continuado” que desde su departamento se está realizando en los últimos años en la localidad, “que supera os 67 millóns de euros, tanto en infraestruturas portuarias como en apoio á frota, á industria transformadora, á acuicultura e á protección dos recursos mariños”. Y reiteró el compromiso del Ejecutivo gallego para “seguir traballando de maneira coordinada co Concello para impulsar actuacións que melloren as infraestruturas portuarias, apoien ao sector do mar e contribúan ao desenvolvemento económico e social do municipio”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de una familia disfrutando de la playa en Sanxenxo

Sanxenxo registró más de 9.000 viajeros en el último mes de 2025
C. Hierro
El once titular del Ribadumia ante el Unión Dena

El CD Ribadumia golea al Unión Dena y sube la puja por el ascenso directo
María Caldas
El ideal gallego

El PSOE de Sanxenxo exige cambios en el modelo económico para garantizar la vivienda y el empleo durante todo el año
C. Hierro
Un enlace celebrado en la comarca de O Salnés, en una imagen de archivo

Las bodas civiles marcaron récord de la última década en Ribadumia
b. y. o salnés