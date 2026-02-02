La conselleira do Mar y la alcaldesa de Ribeira abordan actuaciones para garantizar la seguridad de las infraestructuras de los puertos

La conselleira do Mar, acompañada del presidente de Portos de Galicia y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, mantuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ribeira y el concejal de Mar Cedida

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada del presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, mantuvo a primera hora de esta mañana una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y el concejal de Mar, Fernando Abraldes, para analizar el estado de las actuaciones que están en marcha en los puertos de la localidad, y para abordar nuevas líneas de colaboración en materia de infraestructuras, formación y apoyo al sector del mar.

Así, en ese encuentro se revisaron las mejoras y actuaciones de mantenimiento previstas en los muelles de Santa Uxía y de Aguiño para tratar de garantizar la seguridad de las infraestructuras y la continuidad de las actividades pesquera y marisquera. También sirvió para avanzar en cuestiones vinculadas a la formación profesional del sector, entre ellas, la organización de cursos para rederas, una demanda ya trasladada por parte del Ayuntamiento ribeirense y que será coordinada con la Cofradía de Pescadores para su puesta en funcionamiento. En este ámbito, la Consellería do Mar puso en valor el papel de la formación como herramienta clave para la profesionalización y el relevo generacional en el sector pesquero.

Por último, los participantes en esa reunión abordaron la colaboración institucional para la conservación y difusión del patrimonio marítimo local, como elemento de identidad cultural y dinamización social y turística de Ribeira. Villaverde destacó “o investimento continuado” que desde su departamento se está realizando en los últimos años en la localidad, “que supera os 67 millóns de euros, tanto en infraestruturas portuarias como en apoio á frota, á industria transformadora, á acuicultura e á protección dos recursos mariños”. Y reiteró el compromiso del Ejecutivo gallego para “seguir traballando de maneira coordinada co Concello para impulsar actuacións que melloren as infraestruturas portuarias, apoien ao sector do mar e contribúan ao desenvolvemento económico e social do municipio”.