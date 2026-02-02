Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Empresarios de Ribeira sorteará un par de cenas para dos personas en su campaña comercial con motivo de San Valentín

La campaña se desarrolla del 1 al 14 de febrero y los tickets o facturas de compra de los negocios de proximidad de ese periodo se podrán registrar en la web de la patronal para optar a esos premios

Chechu López
02/02/2026 10:20
Imagen parcial del cartel de la campaña comercial de San Valentín del Asociación de Empresarios de Ribeira
Imagen parcial del cartel de la campaña comercial de San Valentín del Asociación de Empresarios de Ribeira
La Asociación de Empresarios de Ribeira puso en marcha desde ayer, domingo 1 de febrero, hasta el próximo 14 de febrero su campaña de San Valentín, en la que se sorteará un par de cenas para dos personas. Desde la patronal local indican que el funcionamiento de la misma repetirá la fórmula de anteriores ocasiones, es decir, que los clientes de los negocios participantes deberán escanear el código QR que figura en la cartelería o bien acceder a la página web de la entidad y subir los tickets o facturas de compra efectuada durante el referido periodo.  

Al igual que sucede con otras acciones comerciales que pone en marcha la AER a lo largo del año, esta iniciativa persigue incentivar las compras de San Valentín en el comercio local de la capital barbanzana, "premiando a quen elixe os establecementos de proximidade co sorteo de dúas ceas románticas para dúas persoas", señaló su presidente, Francisco Martínez Gude. Desde dicha asociación empresarial, que animan a encontrar el "regalo perfecto para esa persoa especial nas tendas do centro comercial aberto Viamare", señalaron que el sorteo se desarrollará el día 16 de febrero en el propio local de la patronal ribeirense.

