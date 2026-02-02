El BNG propone una reunión de los grupos municipales con los cuerpos de seguridad para analizar los robos en Ribeira y medidas para atajarlos

El portavoz municipal del BNG, Luis Pérez, la concejala Cruz Rivadulla y el responsable local de la formación frentista, Rafael Pazos, expresaron su preocupación por la oleada de robos en Ribeira

Después de la oleada de robos que se vienen registrando desde hace varias semanas en Ribeira, el BNG de la localidad expresó esta mañana su preocupación por esos hechos que están causando importantes daños en vehículos y comercios, generando inseguridad en la ciudadanía y en el tejodo económico del a capital barbanzana. “Trátase dunha situación que require unha resposta seria, coordinada e eficaz por parte das administracións competentes”, manifestó el portavoz municipal de la formación frentista, Luis Pérez, quien agregó que desde el BNG “consideramos que cómpre adoptar medidas para garantir a boa convivencia e o normal desenvolvemento da actividade social e económica de Ribeira”, por lo que propone la convocatoria de una reunión en la que participen todos los grupos de la corporación municipal junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad para analizar la situación actual y estudiar esas medidas que permitan atajar esta problemática de modo efectivo.

Además, los nacionalistas ribeirenses se ponen a disposición del Ayuntamiento para colaborar en todo lo que sea necesario con la finalidad de aumentar la seguridad nen el municipio “desde unha actitude construtiva a favor do benestar da veciñanza”, precisa. “Cómpre lembrar que, durante o paso do BNG polo Goberno local, realizouse un incremento importante de axentes para reforzar a seguridade, completando o 100% das prazas da Policía Local ata acadar os 27 membros en activo, aos que se suman 12 auxiliares, así como a consecución dun novo vehículo policial cun investimento de máis de 40.000 euros”, dijo Pérez Barral, quien destacó que ello supuso “un avance que permitiu mellorar os recursos dispoñibles, pero que non resulta suficiente polo que debe continuar o traballo de reforzo, especialmente no que respecta aos efectivos e medios da comisaría do Corpo Nacional de Policía”. Al mismo tiempo, desde el BNG consideran “imprescindible” reforzar los medios humanos y materiales destinados a la seguridad y, en particular, entiende que en la comisaría de Ribeira haya efectivos policiales dedicados específicamente a la lucha contra el tráfico de drogas, ya que sostiene que este tipo de actividades delictivas suelen estar directamente relacionadas con otros hechos como robos y daños en bienes privados.

“Dende o BNG apostamos por impulsar medidas que preveñan e atallen o consumo de drogas desde un enfoque integral, combinando a actuación policial coa prevención, a educación, a intervención social e a atención sanitaria, especialmente entre a mocidade e os colectivos máis vulnerables, abordando así as causas profundas do problema e non só as súas consecuencias”, afirma el portavoz de su grupo municipal, quien especifica que “estamos ante unha situación que preocupa con razón á veciñanza e ao comercio local”, por lo que reitera que su formación política apuesta por la coordinación entre administraciones y fuerzas de seguridad y por políticas que vayan más allá de la respuesta inmediata, reforzando también la prevención. “Ribeira necesita sentirse segura e desde o BNG imos colaborar en todo o que sexa preciso para conseguilo”, concluyó Luis Pérez.