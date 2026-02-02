Mi cuenta

Ribeira

Convocado en Ribeira un concurso de fotografía relacionado con el Día de los Enamorados

Los participantes deberán tomar una imagen suya en el photocall del corazón instalado en el Malecón y publicarla en redes sociales, debiendo etiquetar al Ayuntamiento e incluir el hastag de la acción

Chechu López
02/02/2026 16:15
Los concejales Fernando Abrades y Ana Barreiro presentaron el cartel con las actividades por el Día de San Valentín
Los concejales Fernando Abrades y Ana Barreiro presentaron el cartel con las actividades por el Día de San Valentín
La Concellería de Festexos de Ribeira, con motivo del Día de los Enamorados, y teniendo en cuenta su coincidencia con las celebraciones de Carnaval, programó una jornada festiva con la actuación de una sesión DJ en el Malecón con distintas sorpresas y obsequios para las personas asistentes. También instalará un photocall luminoso cerca de la zona del evento con la forma de un corazón para completar dicha propuesta de celebración de la festividad de San Valentín y del propio Carnaval. 

Paralelamente, impulsa un certamen de fotografía con la finalidad de incentivar la participación del público en estas actividades y poner en valor ambas fechas, con lo que se premiarán al ganador de un sorteo público con una estancia de una noche con desayuno para dos personas en una casa de turismo rural.

Ese concurso se desarrollará  del sábado 14 al miércoles 18 de febrero y podrán participar personas mayores de 18 años que deberán hacerse una fotografía en el referido photocall del corazón y compartirla en algunas de las redes sociales -Facebook, X o Instagram- debiendo etiquetar al Ayuntamiento de Ribeira e incluir el hastag #namoradosribeira. “Só se admitirá unha participación por persoa, independentemente do número de publicación que se realicen". 

Desde el departamento municipal de Festexos indican que "unha vez realizada a publicación, deberán enviar unha captura de pantalla da mesma á dirección de correo electrónico culturaefestexos@ribeira.gal xunto co seu nome e apelidos, DNI e número de teléfono de contacto”, y también aclaran que no serán válidas aquellas participaciones que no cumplan con todos y cada uno de los requisitos. 

Una vez rematado el referido plazo, a las dos de la tarde del 23 de febrero y en el centro cultural Lustres Rivas se llevará a cabo un sorteo público con todas las participaciones válidas recibidas para elegir al ganador, al que se le entregará el premio en un acto público al que deberá acudir.

