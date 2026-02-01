La sangría de coches a los que rompen ventanillas para robar se cobró la pasada madrugada media docena de afectados más en Ribeira

Los ladrones volvieron a rompertr las ventanillas de los coches afectados por robos con un extintor que había dentro del propio garaje de un edificio de la Rúa Alcalá Galiano Chechu Río

Suma y sigue. Media docena de coches pasaron a engrosar esta pasada madrugada la ya larga lista de afectados en Ribeira por la rotura de ventanillas con la finalidad de robar objetos de su interior. Según ha trascendido, al menos cuatro de ellos estaban guardados en el garaje comunitario de un edificio de viviendas de seis plantas de la Rúa Alcalá Galiano, y que tiene su portalón de entrada y salida por la Rúa Campo de Marte y que es por donde accedieron los ladrones aprovechando un momento en que quedó abierta tras salir o entrar un vehículo.

Una vez dentro, a uno de esos vehículos lograron acceder al abrir la puerta tras romper la ventanilla fija trasera del lado izquierda, y de su interior se llevaron prendas de ropa que la dueña del automóvil iba a llevar hoy mismo para entregarlas a personas necesitadas, y también la baliza de emergencia y unas gafas de sol, entre otros efectos. Los dueños de otros coches, inicialmente, no echaron nada en falta, pero se encontraron sus interiores completamente revueltos. Además, según trascendió, hubo otros dos vehículos que sufrieron daños similares, pero se desconoce si ya acudieron a presentar denuncia en la comisaría, donde ayer tuvieron una jornada muy atareada.

El modus operandi fue el mismo que en los casos anteriores de similares características que se han registrado en las últimas semanas, pues los ladrones arrojaron un extintor del propio garaje contra cristales de las ventanillas de algunos vehículos. Las investigaciones de todos esos delitos se saldaron esta misma semana con la detención por parte de la Policía Nacional de los dos integrantes de una pareja, cuyas identidades responden a las iniciales R.R.L y M.R.C., a los que se les atribuyeron 16 de esos robos con fuerza, pero que no resultaron suficientes para que la fiscal solicitase el ingreso en prisión de ambos.

Antecedentes

Así, casualmente, unas tres horas después de quedar en libertad, dos coches guardados en un garaje comunitario de la Rúa Otero Pedrayo, de uno de los cuales se llevaron dinero, unas gafas de sol, una tablet y ropa, así como unas tablas de suelo radiante y botellas de vino que había en otros espacios de ese garaje. Al parecer, cuando fracturó la misma ventanilla, pero del lado derecho de un segundo coche, se activó la alarma y los casos se asustaron y emprendieron la huida sin robar nada del mismo, pero sí se llevaron el botín referido del otro automóvil.

La madrugada siguiente hubo otros dos coches afectados en un garaje de la Rúa Agustín Fernández Oujo, otros cinco que estaban aparcados en la Rúa da Habana y uno más en la zona de Bandourrío. Tras los últimos robos, fuentes policiales indicaron que se temían que este fin de semana podría dispararse el número de afectados, y los afectados manifestaron, irónicamente, que todo ello se lo tendrán que agradecer a la Fiscalía.

