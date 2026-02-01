Mi cuenta

Ribeira

La Confederación de Policía culpa la “inacción” del Gobierno tras el incidente con cuatro agentes

Fátima Pérez
01/02/2026 22:10
La Confederación Española de Policía denuncia el último episodio violento en Ribeira con cuatro agentes de la Policía Nacional heridos y culpa de ello a la “inacción” de los ministerios de Interior y Justicia.

“La situación es insostenible, con escasos policías en las comisarías gallegas para hacer frente a la creciente delincuencia violenta y con una pérdida incuestionable de respeto hacia los agentes de la autoridad que hace que unos 17.000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil sean agredidos cada año”, apunta la confederación.

La Policía Nacional puso ayer a los dos detenidos a disposición judicial, que decretó la puesta en libertad de ambos

Cuatro agentes de la Policía Nacional resultan heridos en una persecución en Ribeira

Recuerdan además los episodios violentos del año 2024, y culpan al Gobierno actual, por no legislar con “medidas contundentes por las que los delincuentes reincidentes ingresen en prisión tras cometer delitos.

La confederación anuncia también que sus servicios jurídicos respaldarán y defenderán a los agentes en el juzgado para que su agresor pague con pena de prisión y se indemnice a los agentes lesionados.

“Creemos que el antídoto es sencillo. Endurecimiento del Código Penal para que el delito de atentado no salga gratis”, sentencian. 

